Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft e.V.

SCHMALENBACH-TAGUNG 2023

Zukunft der Arbeit

09. März 2023 - Köln und digital

www.schmalenbach-tagung.de

Köln (ots)

Digitalisierung, Globalisierung und die Entwicklung Künstlicher Intelligenz eröffnen neue Chancen und Möglichkeiten in der Ausführung und Organisation von Arbeit. Hinzu kommen der demografische Wandel und die veränderten Anforderungen und Erwartungen der Mitarbeitenden. Unternehmen stehen vor enormen Herausforderungen in turbulenten Zeiten und reagieren mit Flexibilisierung, Qualifizierung und neuen Formen der Führung.

Wie wird die Arbeitswelt von morgen aussehen? Der Tradition der Schmalenbach-Gesellschaft entsprechend interessieren uns vor allem die betriebswirtschaftlichen Implikationen der neuen Entwicklungen.

Am 09. März diskutieren vor Ort und via Livestream:

Dr. Vera-Carina Elter | Vorständin für Personal und Familienunternehmen KPMG

Prof. Dr. Fabiola H. Gerpott | Chair of Leadership WHU - Otto Beisheim School of Management

Oliver Hamacher | Geschäftsführer HR Puls GmbH

Sinischa Horvat | Vorsitzender des Konzernbetriebsrats BASF

Dr. Michael Ilgner | Global Head of HR & Real Estate Deutsche Bank

Simon Jäger, Ph.D. | CEO Institut zur Zukunft der Arbeit

Janina Kugel | Aufsichtsrätin, Senior Advisorin, Autorin

Rüdiger Maas | Gründer und Vorstand Institut für Generationenforschung

Oliver Maassen | Chief Human Resources Officer, Mitglied des Vorstands TRUMPF

Prof. Dr. Petra Nieken | Lst. Für Human Resource Management Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

Martin Seiler | Vorstand Personal und Recht Deutsche Bahn

Oliver Steinki | Gründer evolutiq und Fond Of

Nina Strassner | Global Head of People Initiatives and Head of Diversity & People Programs Germany SAP

Prof. Dr. Kirsten Thommes | Professur für Organizational Behaviour Universität Paderborn

Original-Content von: Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft e.V., übermittelt durch news aktuell