Reue? Oder Achselzucken? "Forsthaus Rampensau Germany" startet am Donnerstag mit einem sehr persönlichen Interview mit Yeliz Koc & Jimi Blue Ochsenknecht auf Joyn

"Ich wurde mal wieder hängen gelassen", Yeliz Koc lächelt nüchtern zum Auftakt der neuen Staffel "Forsthaus Rampensau Germany" am Donnerstag, 13. November, auf Joyn in die Kamera. Abgeklärt fügt der Reality-Star hinzu: "Aber ist ja nichts Neues." Denn ihre Zeit im #ForsthausRampensau hatte sie mit Ex-Partner und Kindsvater Jimi Blue Ochsenknecht geplant - doch der verschwand zum Start der Dreharbeiten urplötzlich hinter Schloss und Riegel. "Mir war wichtig, dass wir das für unsere Tochter machen, dass sie dann später auch sieht, dass wir uns zusammengetan haben, auch zusammen lachen können und das nicht nur machen, wenn sie dabei ist." Stattdessen heißt es für Jimi Blue aber Gefängniszelle mit Hofgang statt Forsthaus mit Alpenblick. Über drei Wochen verbringt der Schauspieler in sieben unterschiedlichen Gefängnissen. Und kann sich bei seiner Verhaftung nicht einmal von der gemeinsamen Tochter verabschieden.

"Das Letzte, was sie hört, ist: Ich bin gleich da. Und dann hört sie einen Monat gar nichts. (...) Du kannst Kinder nicht anlügen und dann einfach nicht kommen", sagt Jimi Blue Ochsenknecht bewegt im exklusiven #ForsthausRampensau-Interview zum Staffelstart. Wie hat seine Verhaftung die Beziehung zwischen ihm, Yeliz und der gemeinsamen Tochter beeinflusst? Plagen den Schauspieler Gewissensbisse? Mit wem musste Jimi Blue eine Zelle teilen? Und war ihm der Aufenthalt hinter schwedischen Gardinen eine Lehre?

Die neue Staffel der Erfolgs-Reality-Show "Forsthaus Rampensau Germany" startet am Donnerstag, 13. November, mit dem Exklusiv-Doppelinterview mit Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht kostenfrei auf Joyn. Wer nach dem Auftakt nicht genug bekommt, kann bereits weiterbingen: Die nächsten beiden Folgen #ForsthausRampensau mit dem Einzug der Promi-Paare stehen direkt als Preview bereit, bevor sie dann ab Donnerstag, 20. November, ebenfalls kostenfrei auf Joyn abrufbar sind.

"Forsthaus Rampensau Germany" ist eine Produktion von Madame Zheng.

Die dritte Staffel "Forsthaus Rampensau Germany" - ab Donnerstag, 13. November, auf Joyn

