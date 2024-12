Cattier Paris

Neue Gesichtspflege von Cattier Paris: Maximierte Wirkung durch Bio-Extrakt-Basis

Würzburg (ots)

Cattier Paris, die renommierte Naturkosmetikmarke und Tochterfirma von Kneipp, stellt zwei neue Gesichtspflege-Serien vor, welche durch die Kraft der Natur für maximale Wirksamkeit sorgen. Im Zentrum der Innovation stehen aktiv wirkende Bio-Fruchtextrakte und Bio-Aloe Vera, die eine intensive Pflege bieten.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Gesichtspflegen, die meist auf Wasser basieren und somit keinen aktiven Beitrag zur Hautpflege leisten, setzt Cattier auf eine Bio-Extrakt-Basis: Diese besteht aus aktiv wirkenden Bio-Fruchtextrakten und Bio-Aloe Vera, welche gezielt die Hautgesundheit unterstützen und die Wirkung der Cremes und des Feuchtigkeitsserums maximieren. Die Wirkung wird deutlich effektiver, da die natürlichen Inhaltsstoffe aktiv zur Regeneration und Pflege der Haut beitragen und sichtbare Ergebnisse liefern können.

Die Feuchtigkeitspflege-Serie mit Tagescreme, Nachtcreme und Feuchtigkeitsserum bietet eine abgestimmte Pflege für normale Haut: Dabei zieht die leichte Tagescreme schnell ein, versorgt die Haut langanhaltend mit Feuchtigkeit und trägt zu einem schönen natürlichen Glow bei. Nachts entfaltet die Nachtcreme ihre regenerierende Wirkung: Pflegende Öle stärken die Hautbarriere und spenden der Haut Feuchtigkeit, sodass sie am Morgen erholt und revitalisiert erscheint. Ergänzt wird die Pflege durch das Feuchtigkeitsserum, das die Haut mit seiner Formel aus natürlicher Hyaluronsäure intensiv mit Feuchtigkeit versorgt, wodurch es sich ebenfalls als ideale Grundlage für die anschließende Tages- oder Nachtpflege eignet. Zusätzlich trägt der innovative Hydro-Komplex aus natürlichem Hyaluron, Bio-Aprikosen-Extrakt und Bio-Aloe Vera zu einem vitalen Aussehen der Haut bei und unterstützt sie, ihren Feuchtigkeitsgehalt langfristig zu bewahren. Bio-Aprikosen-Extrakt versorgt die Haut nicht nur mit wichtigen Nährstoffen, sondern hilft auch die natürliche Schutzbarriere zu stärken.

Die straffende Pflege-Serie richtet sich an anspruchsvolle bis reife Haut und kombiniert intensive Pflege mit einem gezielt entwickelten Anti-Aging-Komplex: So wirken die Tages- und Nachtcreme dank eines kraftvollen Komplexes aus natürlichen Bio-Extrakten den Zeichen vorzeitiger Hautalterung entgegen, wobei Bio-Mirabellen-Extrakt - reich an wertvollen Antioxidantien - hilft, die Haut vor schädlichen Umwelteinflüssen zu schützen. Mönchsfrucht trägt dazu bei, Falten sichtbar zu glätten, die Haut zu straffen und die hauteigene Kollagensynthese anzuregen, während Bio-Aloe Vera die Feuchtigkeitsspeicher der Haut auffüllt und hilft, ihre Spannkraft und Elastizität zu verbessern. Das Öl-Serum enthält wertvolle natürliche Öle, darunter Bio-Mirabellen-Öl, Jojoba-, Macadamia- und Avocado-Öl, welche die Haut intensiv nähren und dabei helfen, ihre Festigkeit sowie die Elastizität zu stärken.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der neuen Gesichtspflege ist der verantwortungsvolle Umgang mit natürlichen Ressourcen: Die aktiv wirkenden Fruchtextrakte werden durch Upcycling aus französischen Bio-Früchten gewonnen, die beispielsweise kleine Schönheitsmakel aufweisen und so auf nachhaltige Weise weiterverwendet werden. Gleichzeitig führt die Bio-Extrakt-Basis zu einer erheblichen Wassereinsparung: Im Feuchtigkeits-Serum werden 63 Prozent Wasser eingespart, während der Wasseranteil in den Cremes um 33 Prozent reduziert wurde.

Durch unabhängige dermatologische Tests wurde die Wirksamkeit der neuen Gesichtspflege bestätigt. Cattier Paris bietet mit seinen innovativen Formulierungen eine optimale Verbindung von Natürlichkeit, Wirksamkeit und Ressourcenschonung. Die neuen Pflegelinien stehen damit ganz im Zeichen der Kraft der Natur - für gesunde, strahlende Haut ohne Kompromisse.

Original-Content von: Cattier Paris, übermittelt durch news aktuell