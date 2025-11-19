Joyn

Alexander Zverev schlägt für Deutschland auf. Joyn zeigt den Davis Cup ab Donnerstag live.

Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev schlägt bei Joyn auf. Der Weltranglistendritte tritt mit der deutschen Mannschaft bei den Davis Cup Finals 2025 an. Am, 20. November, geht es für das DTB-Team im Viertelfinale gegen Argentinien. Auf Joyn können alle Tennis-Fans live dabei sein. Der auf der ProSiebenSat.1-Streamingplattform verfügbare Tennis Channel zeigt die Matches ab 17:00 Uhr. Bei den Davis Cup Finals in Bologna spielen acht Länderteams um die Nationenkrone im Tennis. Der Modus: Pro Duell gibt es zwei Einzel und ein abschließendes Doppel, falls es nach den Einzeln 1:1 steht. Neben Alexander Zverev schlagen für Deutschland Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann und das Doppel Kevin Krawietz / Tim Pütz auf. Auf Joyn gibt es alle Matches live, also auch das mögliche Halbfinale mit Deutschland am Samstag, 22. November, und das Finale am Sonntag, 23. November. Die Davis Cup Finals 2025 vom 18. bis 23. November komplett live und kostenlos auf Joyn.

