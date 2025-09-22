Omio Group

Omio geht strategische Partnerschaft mit České dráhy ein und erweitert Angebot für grenzüberschreitende Zugverbindungen in Europa

Berlin (ots/PRNewswire)

Das umfangreiche Zugangebot des nationalen tschechischen Bahnbetreibers České dráhy ist nun auf Omio verfügbar.

Internationale und einheimische Reisende profitieren von einer größeren Streckenauswahl auf ihren Zugreisen.

Omio stärkt mit der Partnerschaft seine Position als führende Plattform für multimodales Reisen in Europa.

Omio, die führende multimodale Buchungsplattform, und České dráhy (ČD), der nationale tschechische Bahnbetreiber, haben heute eine umfangreiche Partnerschaft bekanntgegeben. Die Kooperation ermöglicht Omio-Kund:innen seit Anfang September die Nutzung des breitgefächerten Angebots von České dráhy – einschließlich Regio-, InterCity- und EuroCity-Fernverbindungen sowie Hochgeschwindigkeitszügen wie Railjet und Comfortjet. Omio stärkt mit der Partnerschaft seine Position als führende Plattform für multimodales Reisen. Als wichtiger Vertriebspartner macht Omio das vollständige Streckenangebot von České dráhy verfügbar.

Reisende profitieren von einer größeren Auswahl auf ihren Zugreisen durch Europa. Die Partnerschaft ermöglicht einen nahtlosen grenzüberschreitenden Zugverkehr zwischen Tschechien und Deutschland (Berlin, Dresden, München), Österreich (Wien, Linz, Graz), Schweiz (Zürich), Slowakei (Bratislava, Košice), Ungarn (Budapest) und Polen (Warschau, Krakau, Kattowitz) sowie Zugang zu zahlreichen Verbindungen innerhalb Tschechiens, etwa nach Prag, Brünn, Ostrava, Plzeň und Český Krumlov. Das Angebot ist ideal für internationale Reisende, die Prag besuchen und die verborgenen Schätze Tschechiens entdecken möchten. Aber auch einheimische Reisende profitieren von der Kooperation, die neue Möglichkeiten und eine bequeme Buchungsalternative bietet. Omio-Daten zeigen zudem, dass die Nachfrage nach grenzüberschreitenden Verbindungen der České dráhy steigt – besonders bei internationalen Reisenden.

Veronica Diquattro, President B2C and Supply, Omio, kommentiert: „Die Partnerschaft mit České dráhy markiert einen wichtigen Meilenstein für Omio und ist ein zentrales Puzzlestück auf dem Weg zu einem vollständig vernetzten, multimodalen Reiseangebot in Europa. Internationale Reisende haben nun einen noch nahtloseren Zugang und mehr Auswahl, um den Kontinent per Bahn zu erkunden – und ihr Reiseerlebnis damit weiter zu verbessern."

Petr Vondráček, Direktor der Geschäftseinheit Personenverkehr, České dráhy, ergänzt:

„Die Kooperation mit Omio ist für České dráhy ein weiterer Schritt, um unsere Dienstleistungen für Fahrgäste aus aller Welt verfügbar zu machen. Durch diese Partnerschaft öffnen wir uns einer breiteren Zielgruppe und erleichtern dieser die Planung und Durchführung ihrer Reisen – sowohl innerhalb Tschechiens als auch ins Ausland. Unser gemeinsames Ziel ist es, Zugreisen als moderne, umweltfreundliche und benutzerfreundliche Mobilitätsform in ganz Europa zu fördern."

České dráhy ist der jüngste Neuzugang in einer umfangreichen Liste von Omio-Partnern. Allein in diesem Jahr hat das Unternehmen mehr als 60 Fluggesellschaften und Hunderte von Anbietern im Bereich Bodentransport in sein Portfolio integriert. Weltweit bringt Omio Tausende von Verkehrsanbietern aus den Bereichen Bahn, Bus, Flug, Fähre und Flughafentransfer in Europa, Nordamerika und Südostasien zusammen und bietet Reisenden eine unvergleichliche Auswahl und maximalen Komfort.

joerdis@opnrs.com

Über Omio:

Über České dráhy:

Original-Content von: Omio Group, übermittelt durch news aktuell