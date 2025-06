Omio Group

Die Zukunft des Reisens: „Book as you Binge", gefühlsbasierte Planung und Reisen ohne Vorbereitung

Omios „Future Journeys Report" enthüllt, wie wir im Jahr 2035 reisen werden

Die führende multimodale Reisebuchungsplattform Omio hat erstmalig den „Omio 2035: Future Journeys Report" veröffentlicht. Der Bericht ist in Zusammenarbeit mit dem weltweit renommierten Beratungsunternehmen The Future Laboratory entstanden und liefert wegweisende Einblicke in die Entwicklung des Reiseverhaltens bis zum Jahr 2035. Er beleuchtet, wie sich die Erwartungen und Bedürfnisse von Reisenden in den kommenden Jahren verändern werden.

Basierend auf Experteninterviews, Datenanalysen, aktuellen Branchentrends und theoretischen Perspektiven zeigt der Bericht fünf Strömungen auf, die die Zukunft des Reisens maßgeblich prägen werden: Travel-tainment, Identity Itineraries, Intuitive Agents, Easy Escapes und Intermodal Advantage – ergänzt durch eine Reihe aufschlussreicher Schlussfolgerungen:

„Book as you Binge": Im Jahr 2035 werden Reisende keine Zeit mehr mit aufwendiger Recherche oder Buchung verschwenden. Stattdessen werden sie über immersives „Travel-tainment" auf neue Ziele aufmerksam – binge-worthy Content, der sich an ihren Gewohnheiten, Werten und Stimmungen orientiert. Ein Swipe nach oben, ein Sprachbefehl, ein Klick – und die individuell kuratierte Reise ist gebucht. Buchungsplattformen werden sich zu dynamischen Hubs für authentische, inspirierende Reise-Storys entwickeln, die sich nahtlos buchen lassen. „Emotional Goal Engine": Im kommenden Jahrzehnt wird sich die zentrale Frage beim Reisen verändern: Es wird nicht mehr nur darum gehen, wohin man reisen möchte, sondern wer man ist, warum man verreisen möchte und wie man sich dabei fühlen will. Künstliche Intelligenz und smarte Algorithmen werden hyperpersonalisierte Reiseerlebnisse schaffen, die sich an emotionalen Bedürfnissen, der eigenen Motivation und dem Selbstbild der Reisenden orientieren – und nicht an bloßen Trendzielen. „AI-ttentive Journey Agents": Im kommenden Jahrzehnt wird Reisen noch nahtloser: Buchungsplattformen entwickeln sich zu hyperflexiblen, blitzschnellen Begleitern, die nicht nur schnell auf Unvorhergesehenes reagieren, sondern jede Phase der Reise aktiv begleiten. Die Reisenden von morgen werden über verschiedenste Plattformen und Geräte hinweg mit KI-basierten, intuitiven Reiseassistenten interagieren – intelligenten Begleitern, die in Echtzeit umbuchen, lokale Tipps geben und dynamisch auf individuelle Bedürfnisse reagieren. „No-prep Journeys": Hyperkomfortable, nahtlose und belohnungsbasierte Systeme werden das Reiseerlebnis in den 2030er-Jahren grundlegend verändern. Buchungsplattformen entwickeln sich zu persönlichen Reise-Concierges, die eine aufwendige Vorbereitung überflüssig machen und spontane, stressfreie Auszeiten ermöglichen. Vor Ort bieten sie Reisenden direkten Zugang zu den wichtigsten Services und Reise-Essentials sowie maßgeschneiderten Treueprogrammen. Der Trend zum leichten Reisen wird zur Reduktion von CO₂-Emissionen beitragen – und entspricht dem wachsenden Wunsch vieler Reisender, nachhaltig unterwegs zu sein, ohne dabei auf den entsprechenden Komfort verzichten zu müssen. „Intermodal Experience Curators": Fortschrittliche Technologien werden hyperpersonalisierte Verbindungen zwischen Reisenden, den Verkehrsmitteln, die sie nutzen und ihrer Umgebung schaffen – und so ein multimodales Reisen ermöglichen, das sich flexibel an Werte, Stimmungen und Situationen anpasst. Der Wechsel zwischen verschiedenen Verkehrsmitteln wird zu einem immersiven und informativen Gesamterlebnis, bei dem die Reise selbst ebenso aufregend ist wie das Ziel.

Omios Rolle bei der Evolution des Reisens:

Veronica Diquattro, President of B2C Europe bei Omio, prophezeit: „Die Zukunft des Reisens wird fortschrittliche KI-Technologien, intelligente Infrastrukturen und inspirierende Reiseerlebnisse miteinander vereinen, um individuelle Reiserouten für jeden und jede zu ermöglichen." Sie ergänzt: „Dieses vernetzte, intelligente Ökosystem kreiert Reisen, die unsere Persönlichkeit widerspiegeln. Es passt sich intuitiv an unsere Zeitpläne, Interessen und Stimmungen an und fördert zugleich verantwortungsvollere Reiseentscheidungen. Bei Omio werden wir weiterhin alles daran setzen, die Nutzererfahrung radikal zu vereinfachen und eine Reiseplattform der nächsten Generation zu entwickeln, die Reiseinspiration, hyperintuitive Buchung und personalisierte Erlebnisse miteinander kombiniert."

Hier steht der vollständige „Omio 2035: Future Journeys Report" zum Download bereit: omio.com/c/futurereport/

