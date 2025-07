Omio Group

Omio kooperiert mit Transcor Data Services und erweitert sein Angebot an Fernbussen und multimodalen Verbindungen in den USA

Berlin (ots/PRNewswire)

Mit der Partnerschaft sichert sich Omio Zugang zu Hunderten neuer Strecken und führenden Busanbietern.

Die Kooperation ist ein weiterer wichtiger Meilenstein auf Omios globalem Wachstumskurs und der nachhaltigen Expansion in den USA.

Die im Juni 2025 geschlossene Vereinbarung soll im dritten Quartal 2025 in Kraft treten.

Omio, die weltweit führende multimodale Reisebuchungsplattform, hat heute eine strategische Partnerschaft mit Transcor Data Services (TDS), einem führenden Anbieter von Backend-Mobilitätstechnologie in den USA, bekannt gegeben. Mit dieser neuen Allianz erweitert Omio sein Angebot an Intercity-Bussen erheblich und stärkt seine Position als führende Buchungsplattform für nahtloses, multimodales Reisen.

Die Partnerschaft ermöglicht Omio eine Integration von mehr als 20 neuen Reisedienstleistern, darunter 40 landesweit operierende Busunternehmen. Dazu gehört unter anderem Peter Pan, eines der größten privaten Fernbusunternehmen in den USA und einer der zentralen Akteure im Fernverkehr. Außerdem Teil des Netzwerkes sind Baron Bus, Adirondack Trailways, C&J Bus Lines, Coach USA, Fullington, Indian Trails, Express Arrow, Jefferson Lines, New York Trailways oder Northwestern Stage Lines.

Die im Juni 2025 geschlossene Vereinbarung tritt im dritten Quartal 2025 in Kraft, erschließt Hunderte neuer Strecken auf der Omio-Plattform und verbessert die Konnektivität für Millionen von Reisenden in großen Ballungsräumen und ländlichen Regionen. In den USA sind Fernbusse nach wie vor eine wichtige Mobilitätsoption für Kurz- und Langstrecken. Die Integration des MMC-Carrier-Netzwerks von TDS bietet Reisenden erschwingliche, zuverlässige und nachhaltige Alternativen für Inlandsreisen.

Die Partnerschaft mit TDS ist ein weiterer wichtiger Meilenstein auf Omios globalem Wachstumskurs und der anhaltenden Expansion in den USA – einem Markt, in dem das Unternehmen seit 2020 tätig ist. Allein in diesem Jahr hat Omio sein Portfolio bereits um mehr als 50 Fluggesellschaften und Hunderte von Bodentransportpartnern erweitert. Damit bekräftigt das Unternehmen seinen Anspruch, Reisenden ein unvergleichliches Angebot und die größtmögliche Auswahl zu bieten.

Aktuell verbindet Omio Reisende mit über 2.300 Verkehrsanbietern in 45 Ländern in Europa, Nordamerika und Südostasien. Mit der Integration von TDS treibt Omio seine globale Mission voran: die Art und Weise, wie Menschen sich fortbewegen, radikal zu vereinfachen, indem Zug-, Flug-, Bus- und Fährverbindungen auf einer intuitiven Plattform vereint werden.

Veronica Diquattro, President B2C and Supply von Omio kommentiert: „Unser Ziel ist es, die Mobilitätswahl radikal zu vereinfachen und allen Reisenden zu ermöglichen, bewusste und wohlüberlegte Reiseentscheidungen zu treffen. Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Transcor Data Services, durch die wir unser Fernbusangebot erheblich ausweiten können – als Teil unseres wachsenden multimodalen Netzwerks in den USA."

„Wir bei TDS glauben, dass die stärksten Partnerschaften auf einem gemeinsamen Ziel und gegenseitiger Wertschöpfung beruhen", ergänzt Terry Cordell, CEO von Transcor Data Services. „Die Zusammenarbeit mit Omio ermöglicht es uns, unseren Einfluss in den USA zu vergrößern, indem wir mehr Anbieter mit mehr Reisenden verbinden – nahtlos, effizient und in großem Umfang. Gemeinsam modernisieren wir die Art und Weise, wie die Branche mit den Menschen in Verbindung tritt und die Menschen mit den Möglichkeiten. Mit dieser Partnerschaft wollen wir unterstreichen, wie entscheidend eine enge Zusammenarbeit ist, wenn es darum geht, die Mobilität der Zukunft aktiv mitzugestalten."

Über Omio:

Über Transcor Data Services:

Original-Content von: Omio Group, übermittelt durch news aktuell