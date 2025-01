Schikimiki GmbH

Deichbrise: Maritimer Schmuck, der das Küstenfeeling in den Alltag bringt

Die schönsten Erinnerungen an einen Urlaub am Meer immer bei sich tragen – genau diesen Wunsch erfüllt René Kretschmer seinen Kunden: Mit der Marke Deichbrise hat er sich darauf spezialisiert, eine maritime Schmuckkollektion zu entwerfen, die sich in Farben, Materialien und Symbolik am Meer orientiert. Wie Deichbrise das Küstenfeeling in den Alltag bringt, erfahren Sie hier.

Der deutsche Norden zieht mit seiner einzigartigen Landschaft und seiner besonderen Atmosphäre immer wieder Menschen in seinen Bann. Kilometerlange Strände, die Weite des Horizonts und stetiges Wellenrauschen schaffen eine Kulisse, die zum Durchatmen und Abschalten einlädt. Die Mischung aus unberührter Natur und maritimer Kultur lockt Jahr für Jahr unzählige Urlauber ans Meer. Doch je schöner die Zeit dort ist, desto schwerer fällt meist auch der Abschied. Zurück im hektischen Alltag vermissen viele Menschen die Leichtigkeit und Weite, die sie an der Küste so sehr zu schätzen gelernt haben. „Souvenirs wie Muscheln oder Kühlschrankmagnete werden dieser Sehnsucht oft nicht gerecht – zu schnell verstauben sie im Regal und geraten schließlich in Vergessenheit“, sagt René Kretschmer, Gründer der Marke Deichbrise. Ein Grund für ihn, eine Alternative zu schaffen: maritimen Schmuck.

„Maritime Schmuckstücke sind mehr als nur Accessoires. Sie bringen das Gefühl von Meer, Freiheit und Verbundenheit in den Alltag“, so René Kretschmer weiter. „Mit unseren Schmuckstücken bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit, den besonderen Flair an der Küste mit nach Hause zu nehmen.“ Seit 2018 begeistert René Kretschmer seine Kunden mit Designs, die das Küstenfeeling in sich tragen. Inspiriert von der rauen Schönheit der Küstenlandschaft, fließen Farben, Formen und Eindrücke direkt aus der Natur in seine Schmuckkollektion ein. Mittlerweile hat sich Deichbrise als maritime Trendmarke etabliert, die ihr Produktsortiment kontinuierlich erweitert. Dabei legt das Familienunternehmen besonderen Wert auf Qualität, Kreativität, Handarbeit, Kundennähe und Serviceorientierung. Kunden können die Schmuckstücke und Accessoires entweder vor Ort im Ladengeschäft oder im Onlineshop von Deichbrise erwerben. Im Mittelpunkt steht dabei stets der Anspruch, das maritime Lebensgefühl für die Kunden erlebbar zu machen.

Inspiriert von der Küste: Das Sortiment von Deichbrise

„Unser Sortiment umfasst nicht nur Uhren, Ketten, Ringe, Armbänder, Fußketten und Ohrringe, sondern mittlerweile sogar Textilprodukte wie Socken“, sagt René Kretschmer. „Beim Design unseres Schmucks lassen wir uns von Farben, Formen und Gerüchen inspirieren, die das Leben an der Küste ausmachen. In vielen Schmuckstücken spiegelt sich zum Beispiel das einzigartige Farbspektrum des Wattenmeers wider: eine Mischung aus Schlick-Braun, Himmelsblau und Plankton-Grün.“ Doch auch moderne Akzente wie Neonfarben finden ihren Platz, so etwa in Armbändern, die natürliche Farbtöne mit leuchtenden Farben kombinieren, um so einen trendbewussten Look zu kreieren. Die Symbolik spielt natürlich eine ebenso zentrale Rolle: Anker, Kompasse, Steuerräder, Schiffe, Seepferdchen und Seesterne verleihen den Schmuckstücken einen besonderen Charakter, der sie zu besonderen Erinnerungen an das maritime Lebensgefühl macht.

Bis auf wenige Ausnahmen werden die Schmuckstücke von Deichbrise in sorgfältiger Handarbeit entwickelt. Verwendet werden dabei ausschließlich hochwertige Materialien wie Leder, Segelseil, Natursteine und Edelstahl, die durch ihre Langlebigkeit und Hautfreundlichkeit überzeugen. Edelstahl ist zusätzlich wasserfest, was die Schmuckstücke besonders widerstandsfähig und alltagstauglich macht. Darüber hinaus lassen sich die maritimen Schmuckstücke teilweise individuell anpassen: So können die Anhänger an den Ketten zum Beispiel problemlos ausgetauscht und neu gestaltet werden, ohne dass ein komplett neues Schmuckstück gekauft werden muss. Auf diese Weise entstehen immer wieder neue Varianten, die den persönlichen Stil des Trägers unterstreichen.

Kundenorientierter Service und nachhaltige Reparaturlösungen

Neben dem nachhaltigen Ansatz legt Deichbrise großen Wert auf einen kundenorientierten Service. Kunden profitieren von einer verlängerten Rückgabefrist von einem Monat, die über die gesetzlichen Bestimmungen hinausgeht. Sollte ein Schmuckstück nicht die gewünschte Größe haben, kann es problemlos ohne zusätzliche Kosten umgetauscht werden. Hinzu kommt ein lebenslanger kostenloser Reparaturservice: Sollte ein Schmuckstück durch einen Defekt oder natürlichen Verschleiß Schaden nehmen, werden diese, wenn technisch möglich, in der eigenen Werkstatt repariert. Die Produkte müssen also nicht entsorgt werden – und tragen dadurch erheblich zur Nachhaltigkeit bei. Zusätzlich ist dem Familienunternehmen der persönliche Kontakt zu seinen Kunden sehr wichtig. Wer eine Bestellung aufgibt, kann über einen QR-Code nachverfolgen, welcher Mitarbeiter die Bestellung verpackt hat. Ein Familienunternehmen zu führen, bedeutet für René Kretschmer und sein Team, den gesamten Prozess vom Design bis hin zum Versand selbst in der Hand zu behalten.

Vom Schmuckladen zur Trendmarke: Die Entstehung von Deichbrise

Deichbrise entstand aus der Kombination zweier Leidenschaften: der Liebe zur Nordsee und zur Modegestaltung. René Kretschmer, ursprünglich Augenoptiker, entdeckte früh seine Begeisterung für die Modebranche. Sein handwerkliches und gestalterisches Talent stellte er erfolgreich bei namhaften Marken unter Beweis, ehe er seinen eigenen kleinen Schmuckladen gründete. Mit dem Umzug an die Nordseeküste erfüllten sich René Kretschmer und seine Familie einen lang gehegten Lebenstraum. Schnell wurde in der Folge klar, dass ihre Liebe zum Wattenmeer auch in der Schmuckkollektion von Deichbrise zum Ausdruck kommen sollte.

Der Durchbruch kam mit der ersten Nordsee-Kollektion, die sofort großen Anklang fand. Seitdem ist Deichbrise stetig gewachsen. Heute verfügt die Trendmarke über eine Ladenfläche von 100 Quadratmetern in der Fußgängerzone von Norden. Das Lager und die Büros für den Onlineshop sind auf etwa 150 Quadratmetern ganz in der Nähe untergebracht. Mehr als 25 Mitarbeiter kümmern sich hier um Bestellungen, Kundenservice, Beratung und Produktdesign. „Für die Zukunft planen wir eine weitere Expansion“, sagt René Kretschmer. „So haben wir unter anderem vor, unsere Produktpalette zu erweitern, um so mit maritimen Schmuckstücken die Erinnerungen an unvergessliche Urlaube am Meer lebendig zu halten. Unser Ziel ist es, dass unsere Marke immer die erste Wahl ist, wenn Menschen nach maritimem Schmuck suchen.“

