Schikimiki GmbH

Von der Küste inspiriert: Deichbrise packt das maritime Lebensgefühl in eine Kollektion aus Edelstahl, Segeltau und Leder

Bild-Infos

Download

Norden (ots)

Sonne, Strand und Dünen – je länger der Urlaub her ist, desto größer wird die Sehnsucht nach dem Meer. Mit einer selbst entworfenen Schmuckkollektion, die sich in Farben, Material und Symbolik an der norddeutschen Küstenregion orientiert, bringt René Kretschmer unter dem Markennamen Deichbrise das maritime Lebensgefühl in den Alltag. Was den Schmuck von Deichbrise so besonders macht und warum das Familienunternehmen auf Nachhaltigkeit setzt, erfahren Sie hier.

Ein Urlaub am Meer hat immer auch etwas Magisches – ein Gefühl, das man ungern wieder loslassen möchte. Viele würden gern etwas mit nach Hause nehmen, das sie an solche Augenblicke erinnert – doch im Souvenirladen am Fährhafen finden sich später meist nur Kühlschrankmagnete und Teetassen. Doch es geht auch anders. „Gegen einen Kühlschrankmagnet mit einem Deichschaf oder eine Tasse mit dem Pilsumer Leuchtturm ist an sich wenig einzuwenden, nur eignen sie sich eben schlecht, wenn es darum geht, das Lebensgefühl am Meer einzufangen“, sagt René Kretschmer, Gründer der Marke Deichbrise. „Die Erinnerung hängt schließlich an der atemraubenden Weite der Landschaft, an den Farben des Wattenmeers und vor allem daran, dass am Meer alles viel entspannter abläuft. Ein Kühlschrankmagnet kann einem diese Dinge unmöglich zurückbringen.“

„Beim Design unseres Schmucks lassen wir uns von Farben, Formen und Gerüchen inspirieren, die das Leben am Meer ausmachen. Genau deswegen können unsere Ketten, Ringe und Armbänder die persönliche Geschichte eines Aufenthalts am Meer erzählen“, fügt der Schmuckdesigner hinzu. „Das Schöne ist, dass der Träger das maritime Lebensgefühl immer bei sich haben kann. Wenn ihm im Alltagsstress die Sehnsucht nach dem Meer überkommt, nimmt er den Kettenanhänger einfach kurz in die Hand.“ Das Sortiment der Trendmarke Deichbrise geht über Ketten, Ringe und Armbänder weit hinaus und umfasst neben Ohrsteckern, Creolen und Fußketten auch Uhren, Socken und andere Textilprodukte. René Kretschmer setzt bei seinen Kollektionen auf eigenes Design und eine Produktion, die zu großen Teilen auf Handfertigung beruht. Die Schmuckstücke und Accessoires können im Ladengeschäft in der Fußgängerzone von Norden oder im Deichbrise Online-Shop erworben werden. Dabei legt das Familienunternehmen nicht nur Wert auf Kreativität und Qualität, sondern auch auf Kundennähe und Serviceorientierung. Zudem wird die Produktpalette regelmäßig erweitert.

Inspiration vom Meer: Maritimer Schmuck mit Symbolik und frischen Trends

„Zum maritimen Schmuck gehört zweifellos eine gewisse Symbolik und auch wir nutzen Anker, Kompass, Steuerrad, Schiff, Seepferdchen und Seestern für unser Design. Die Kunden lieben diese Sachen und wir wollen ihren Erwartungen natürlich gerecht werden“, erklärt René Kretschmer. „Dabei bleiben wir allerdings nicht stehen, sondern lassen uns vielmehr direkt vom Meer inspirieren.“ So finden sich beispielsweise die Farben des Wattenmeers in manchen Schmuckstücken wieder: Eine Mischung aus Plankton-Grün, Schlick-Braun und dem Blau des Himmels, der sich im Wasser spiegelt. Daneben setzt Deichbrise aber auch auf aktuelle Trends wie Neonfarben und hat Armbänder im Angebot, die natürliche Farbtöne mit einem Knallorange oder Neongrün kombinieren.

Bis auf wenige Ausnahmen werden alle Schmuckstücke bei Deichbrise selbst entworfen und die Herstellung geschieht überwiegend in Handarbeit. René Kretschmer möchte seinen Kunden zudem maritimen Schmuck anbieten, der sich ihren wechselnden individuellen Wünschen anpasst. Vieles lässt sich daher flexibel kombinieren, sodass immer wieder neue Varianten entstehen. Wenn es um die Materialien geht, setzt Deichbrise vor allem auf Segelseil, Leder und Naturstein, die in der Regel mit Edelstahl kombiniert werden. Dabei hat der verwendete Edelstahl Chirurgenqualität, was eine hohe Hautfreundlichkeit gewährleistet. Der Online-Shop hält übrigens auch einen Pflege-Kompass breit, sodass sich die Kunden leicht informieren können, wie sie ihrem Schmuck eine lange Lebensdauer garantieren.

Deichbrise steht für Nachhaltigkeit und Service

Weil René Kretschmer auch selbst Verbraucher ist, musste er sich häufig darüber ärgern, dass ihm Online-Shops bei einer Reklamation mitteilten, er solle das defekte Produkt einfach entsorgen und bekäme ein neues zugeschickt. Ein sinnvoller Umgang mit wertvollen Ressourcen konnte das sicherlich nicht sein. Mit Deichbrise möchte er es deswegen anders machen und bietet seinen Kunden einen lebenslangen kostenlosen Reparaturservice an. Egal, ob es sich um einen Defekt oder um Verschleiß handelt, wenn es technisch möglich ist, wird jedes Schmuckstück in der eigenen Werkstatt repariert.

Neben diesem nachhaltigen Ansatz legt René Kretschmer besonderen Wert auf einen kundenorientierten Service: Es gibt eine über die gesetzlichen Bestimmungen verlängerte Rückgabefrist von einem Monat und wer seinen Schmuck in einer anderen Größe benötigt, kann ihn problemlos ohne zusätzliche Kosten umtauschen. Darüber hinaus geht es bei Deichbrise immer um einen ganz persönlichen Kontakt zu den Kunden, die über einen QR-Code sogar einsehen können, welcher Mitarbeiter ihre Bestellung verpackt hat. Ein Familienunternehmen zu führen, bedeutet für René Kretschmer, wirklich alles im eigenen Haus zu behalten: vom Design bis zum Versand.

Die Sehnsucht nach dem Meer

René Kretschmer kann gut nachvollziehen, dass viele Menschen Sehnsucht nach dem Meer haben, denn ihm ging es selbst über die Jahre nicht anders. Mit dem Umzug an die Nordseeküste erfüllte er sich und seiner Familie einen lang gehegten Lebenstraum. Mühelos lief der Neuanfang allerdings nicht, denn der kleine Schmuckladen, der für den Lebensunterhalt sorgen sollte, warf so wenig ab, dass am Ende mancher Tage gar kein Umsatz in der Kasse war. Während der Gedanke an einen Rückzug nach Nordrhein-Westfalen bereits im Raum stand, kam René Kretschmer glücklicherweise gemeinsam mit seiner Frau Julia und seiner Schwägerin Anna bei einer Flasche Wein auf dem Deich die Idee für eine eigene Schmuckkollektion, die unter dem Markennamen Deichbrise laufen sollte.

Der Erfolg gab ihnen recht und das Familienunternehmen legte ein zügiges Wachstum hin. Heute verfügt die Trendmarke über eine Ladenfläche von hundert Quadratmetern in der Fußgängerzone von Norden, während sich die Räumlichkeiten für das eigene Lager und die Büros für den Online-Shop auf etwa 150 Quadratmetern ganz in der Nähe befinden. Insgesamt kümmern sich mehr als 25 Mitarbeiter um Bestellungen, Kundenservice, Produktdesign und die Beratung vor Ort. Da sich Qualität schnell herumspricht, produziert Deichbrise inzwischen auch Sonderanfertigungen im Auftrag von Firmen und konnte einige seiner Schmuckstücke im Merchandise-Shop der Band Santiano unterbringen. Weil René Kretschmers Herz im regelmäßigen Rhythmus des Meeres schlägt, gibt es bei Deichbrise zudem ein besonderes Ritual: Jeden Donnerstag steht ein neues Produkt im Online-Shop für die Kunden bereit.

Sie wünschen sich einzigartigen Schmuck als Erinnerung an Ihren Urlaub am Meer? Dann entdecken Sie jetzt die Kollektionen von Deichbrise und holen Sie sich das maritime Lebensgefühl nach Hause!

Original-Content von: Schikimiki GmbH, übermittelt durch news aktuell