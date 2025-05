Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

Sportarzt Müller-Wohlfahrt: "Ich genieße meine Arbeit"

Der prominente Mediziner kritisiert, dass viele orthopädische Behandlungen nur am Schmerzpunkt ansetzen

Baierbrunn (ots)

Mit 82 Jahren kann sich Sportmediziner Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt noch immer nicht vorstellen, seinen Beruf aufzugeben. Einerseits werde er angefleht, bloß nicht aufzuhören, andererseits befinde er sich "im Vollbesitz meiner Kräfte", wie er im Gespräch mit dem Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" erzählt. "Ich genieße weiterhin die Arbeit im Team zusammen mit meinen orthopädischen Kollegen, die nach meiner Methode behandeln, sowie unserem Osteopathen. Wir unterstützen uns gegenseitig, davon lebt unser Behandlungserfolg", sagt Müller-Wohlfahrt dem Gesundheitsmagazin.

Den FC Bayern zum Erfolg geführt

Bekannt wurde der Orthopäde als Sportarzt des FC Bayern München. Als er in den Achtzigerjahren zum Verein kam, bestand die Geschäftsstelle lediglich aus knapp 20 Leuten - heute ist der FC Bayern ein Großunternehmen mit über 1000 Mitarbeitern. "Ich fühle mich als Mitbegründer der deutschen Sportorthopädie und Teil der Geschichte des FC Bayern", sagt der prominente Arzt. Für seine Fans in Deutschland ist er mit seinen Händen, aber auch seinen Haaren, zur Marke geworden. In seinen Behandlungen legt Müller-Wohlfahrt großen Wert auf manuelle Untersuchungen, die er während seines Studiums über Massagekurse erlernte. Durch das akkurate Abtasten des ganzen Körpers und das Bewegen der Gelenke ist er in der Lage, Blockaden in Gelenken, verkrampfte Muskeln, blockierte Wirbel, Verletzungen oder auch Verspannungen zu erfühlen und zu diagnostizieren.

Diese Vorgehensweise wird dem Mediziner zufolge von Orthopäden heute immer weniger praktiziert wird. Zudem werde häufig die Suche nach der Ursache der Beschwerden vernachlässigt, schildert der Sportmediziner die Problematik im Interview mit der "Apotheken Umschau": "Allzu oft setzt die Behandlung nur am Schmerzpunkt an. Da die Ursache nicht beseitigt wurde, kommen die Schmerzen zurück, die Patienten sind frustriert."

Die eigene Gesundheit positiv beeinflussen

Müller-Wohlfahrts Tipp für gesundes Altern lautet: "Werden Sie sich Ihrer Eigenverantwortung bewusst! Je früher, desto besser. Sie haben selbst in der Hand, gesund zu leben, gesund zu essen und vor allem Sport zu treiben." Letzteres wirke sich positiv auf Muskeln, Bänder und Gelenke aus.

