Lenor

Lenor Light Wäscheparfüm: Verzaubernder Duft und milde, lang anhaltende Frische

Bild-Infos

Download

Schwalbach am Taunus (ots)

Düfte spielen eine bedeutende Rolle bei der Gestaltung unserer Wahrnehmung und Erlebnisse. Täglich begleiten sie uns in den unterschiedlichsten Situationen. Dabei sind unsere Präferenzen ebenso vielfältig wie wir selbst. Während manche Menschen intensive Düfte bevorzugen, ziehen andere eher dezente Nuancen vor. Aus diesem Grund hat Lenor die Lenor Light Kollektion entwickelt. Lenor Light, bestehend aus Wäscheparfüm und Weichspüler, bietet eine perfekte Lösung für diejenigen, die lang anhaltende und milde Frische bevorzugen.

Lenor Wäscheparfüm steht für lang anhaltende Frische, die uns den ganzen Tag über begleitet und auch in den darauf folgenden Tagen anhält. Dabei sind die Vorlieben unterschiedlich. Während die einen intensive Düfte lieben, mögen es andere eher zurückhaltend.

Für all jene, die sich nach einer sanften und dennoch lang anhaltenden Frische sehnen, ist das Lenor Light Wäscheparfüm die ideale Wahl. Es hüllt Ihre Kleidung in einen zarten Duft, wodurch es Ihnen ein angenehmes Gefühl der Geborgenheit schenkt. Lenor Light Wäscheparfüm ist dermatologisch getestet und beinhaltet keine Farbstoffe oder schweren Duftstoffe. Die abnehmbare Kappe mit Dosieranleitung auf der Innenseite erleichtert es, das Wäscheparfüm individuell zu dosieren. So entscheidet jede:r selbst, wie intensiv die Wäsche duftet.

Die perfekte Ergänzung zu jeder Waschroutine

Das Lenor Light Wäscheparfüm ist in zwei Variationen erhältlich: "Frische Baumwollblüte" und "Lavendel & Seidenbaumblüte". Selbst nach Wochen im Schrank verleiht es Ihrer Kleidung einen angenehmen und zarten Duft, der schon beim Anziehen ein einzigartiges Frischegefühl garantiert. Die Lenor Light Perlen dafür vor der Wäsche einfach in die leere Trommel geben. Das Lenor Light Wäscheparfüm ist wie alle Wäscheparfüms von Lenor für alle Textilien geeignet. Clever: Welcher Lenor Light Duftvariante einem am meisten zusagt, kann man durch die Kartonverpackung hindurch ganz einfach testen - auch wenn diese noch geschlossen ist. Ist das Wäscheparfüm aufgebraucht, kann die Kartonverpackung im Altpapier entsorgt werden.

Die perfekte Ergänzung zum Lenor Light Wäscheparfüm bietet der Lenor Light Weichspüler, der ebenfalls in zwei Light Duftvarianten erhältlich ist: "Frische Baumwollblüte" und "Pfingstrose & Seidenbaumblüte". Ausgestattet mit der neuen 24-Stunden-Frischeschutz-Technologie rundet er die Light Kollektion ab. Durch sie schützt er die Kleidung beim Tragen zusätzlich 24 Stunden davor, dass sich unangenehme Gerüche wie Schweiß darin festsetzen. Gleichzeitig sorgt er für ein weiches und angenehmes Tragegefühl. Um die perfekte Wäscheroutine zu erreichen, empfiehlt Lenor, das Wäscheparfüm und den Weichspüler miteinander zu kombinieren.

Das Ergebnis: milde Frische, die lange anhält, ergänzt durch einen wunderbaren Tragekomfort - auch nach einem langen und hektischen Alltag.

Über Procter & Gamble

Procter & Gamble (P&G) bietet Verbraucher:innen auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland.

Original-Content von: Lenor, übermittelt durch news aktuell