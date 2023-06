ZDF

"maybrit illner" im ZDF über den Machtkampf im Moskau

Russland stand am Rande eines Bürgerkriegs, wie Präsident Putin selbst einräumte. Der abgebrochene Söldner-Marsch auf Moskau hat Hoffnungen und Befürchtungen geweckt. Kann das System Putin schneller einstürzen, als viele dachten? Und bringt das die Ukraine einem Sieg näher? "Machtkampf in Moskau – Gefahr oder Hoffnung?" ist am Donnerstag, 29. Juni 2023, 22.15 Uhr, das Gesprächsthema bei "maybrit illner" im ZDF.

Der ukrainische Präsident Selenskyj ist mehr denn je davon überzeugt, dass der Machtkampf im Moskau die Ukraine einem Sieg näherbringt. Oder wird der russische Präsident jetzt ein noch gefährlicherer, unberechenbarerer Gegner, noch rücksichtsloser nach innen und außen? Sollte Putin wirklich stürzen – wäre die Gefahr für die Ukraine und den Westen dann gebannt? Muss man einen Bürgerkrieg fürchten – in einem Land mit Atomwaffen?

Zu Gast bei Maybrit Illner sind Michael Roth (SPD), Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, die Osteuropa-Historikerin Franziska Davies, der Politikwissenschaftler Johannes Varwick, Frank Sauer, Sicherheitsexperte an der Universität der Bundeswehr München, und die ZDF-Auslandsreporterin Katrin Eigendorf. Mit dabei außerdem Generalleutnant a.D. Ben Hodges sowie John Lechner, der seit vielen Jahren zu den Aktivitäten der Wagner-Gruppe in der Ukraine und in mehreren afrikanischen Staaten forscht.

Diese Sendung wird mit Untertiteln und Gebärdensprache (DGS) angeboten.

