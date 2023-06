ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 26/23

Mainz (ots)

Woche 26/23 Mi., 28.6. Bitte neue Ausdrucke und geänderten Programmablauf ab 22.45 Uhr beachten: 22.45 Die Spur (HD/UT) Rüstungsboom - Bomben, Panzer und Probleme Film von Andreas Orth Kamera: Jürgen Heck Deutschland 2023 23.15 Markus Lanz 0.30 heute journal update 0.45 Schattenkrieg in der Ostsee (VPS 0.44/HD/UT) Wie verwundbar ist Europas Infrastruktur? Film von Niels Fastrup Kamera: Morten Krüger, Lars Reinholdt Siem Dänemark 2023 1.15 Verschwörungen – Die Wahrheit der Anderen (VPS 0.45) 2.00 Terra X History (VPS 1.30) Ein Tag in der DDR 2.45 Terra X History (VPS 2.15) Ein Tag in der DDR 3.30 auslandsjournal (VPS 3.00) 4.00 Die Spur (VPS 3.30/HD/UT) Rüstungsboom - Bomben, Panzer und Probleme Film von Andreas Orth (von 22.45 Uhr) Kamera: Jürgen Heck Deutschland 2023 4.30 frontal (VPS 4.00) 5.15- hallo deutschland 5.30 ("plan b: Schatzsuche im Schrott" entfällt.) Woche 28/23 So., 9.7. 19.30 Terra X Bitte Korrektur beachten: Buschflieger - Abenteuer am Himmel Bitte streichen: Abenteurer (Korrektur bitte auch für die Wiederholung am Fr., 14.7.2023, um 1.50 Uhr beachten.) Woche 30/23 Do., 27.7. 9.30 sportstudio live FIFA Frauen WM 2023 Portugal - Vietnam Vorrunde Gruppe E . . . In der Halbzeitpause: gegen 10.15 heute Xpress Bitte streichen: (VPS 9.00) Woche 31/23 Mo., 31.7. 12.00 sportstudio live FIFA Frauen WM 2023 Kanada - Australien Vorrunde Gruppe B . . . Bitte streichen: In der Halbzeitpause: gegen 12.45 heute Xpress Do., 3.8. 12.00 sportstudio live FIFA Frauen WM 2023 Südkorea - Deutschland Vorrunde Gruppe H . . . Bitte streichen: In der Halbzeitpause: gegen 12.45 heute Xpress Woche 32/23 Sa., 5.8. Bitte Korrekturen/Ergänzungen im Alternativablauf ab 9.00 Uhr beachten: 9.00 heute Xpress (VPS 8.43) 9.05 sportstudio live (VPS 9.00) FIFA Frauen WM 2023 . . . 10.00 sportstudio live (VPS 9.59) FIFA Frauen WM 2023 Erste Gruppe C - Zweite Gruppe A Achtelfinale . . . In der Halbzeitpause: gegen 10.45 heute Xpress (VPS 10.23) Verlängerung und Elfmeterschießen möglich 12.00 sportstudio live (VPS 11.59) FIFA Frauen WM 2023 aus Mainz mit Sven Voss 12.30 heute Xpress (VPS 11.55) 12.35 Die Lichtenbergs - zwei Brüder, drei Frauen und jede Menge Zoff (VPS 12.15) 14.05 Kreuzfahrt ins Glück (VPS 13.40) 15.35 Bares für Rares (VPS 15.15) (Weiterer Ablauf ab 16.10 Uhr wie vorgesehen. "heute Xpress" um 15.30 Uhr entfällt.) So., 6.8. Bitte Ergänzung im Alternativablauf ab 11.00 Uhr beachten: 11.00 sportstudio live FIFA Frauen WM 2023 Erste Gruppe G - Zweite Gruppe E Achtelfinale . . . . In der Halbzeitpause: gegen 11.45 heute Xpress (VPS 11.55) (Weiterer Ablauf ab 13.00 Uhr wie vorgesehen.) Mo., 7.8. Bitte Ergänzungen im Alternativablauf ab 9.30 Uhr beachten: 9.30 sportstudio live FIFA Frauen WM 2023 Erste Gruppe D - Zweite Gruppe B Achtelfinale . . . . In der Halbzeitpause: gegen 10.15 heute Xpress (HD/UT) . . . 12.30 sportstudio live FIFA Frauen WM 2023 Erste Gruppe B - Zweite Gruppe D Achtelfinale . . . . In der Halbzeitpause: gegen 13.15 heute Xpress (HD/UT) (Weiterer Ablauf ab 14.30 Uhr wie vorgesehen.) Di., 8.8. Bitte Ergänzungen im Alternativablauf ab 10.00 Uhr beachten: 10.00 sportstudio live FIFA Frauen WM 2023 Erste Gruppe H - Zweite Gruppe F Achtelfinale . . . . In der Halbzeitpause: gegen 10.45 heute Xpress (HD/UT) . . . 13.00 sportstudio live (VPS 12.59) FIFA Frauen WM 2023 Erste Gruppe F - Zweite Gruppe H Achtelfinale . . . . In der Halbzeitpause: gegen 13.45 heute Xpress (VPS 15.00) (Weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen.)

