Zahlreiche Kreative vor und hinter der Kamera kamen beim ZDF-Get-together "Orange Hour" am Dienstag, 27. Juni 2023, im Rahmen des 40. Filmfest München zusammen – unter den 500 geladenen Gästen Veronica Ferres, Felix Klare, Maria Furtwängler, Nina Gummich, Fritz Karl, Ulrike Kriener, Sebastian Ströbel, Claudia Michelsen und Antoine Monot Jr. Passend zum ZDF-Senderjubiläum lautete das Motto "60 Jahre kreative Vielfalt".

Heike Hempel, Leiterin der ZDF-Hauptredaktion Fernsehfilm/Serie II, und Frank Zervos, Leiter der ZDF-Hauptredaktion Fernsehfilm/Serie I und Stellvertretender Programmdirektor, hoben in ihrer Begrüßung hervor, worauf es für die Zukunft der fiktionalen Programme ankomme: Wesentlich sei, "weiter auf Augenhöhe mit allen Gewerken und Produzentinnen und Produzenten zu arbeiten, und dabei einen fairen, diskriminierungs- und angstfreien Umgang in allen Produktionen sicher zu stellen", so Heike Hempel. Und weiter: "Die Themen Nachwuchs- und Talentförderung bleiben wichtige Aufgaben und Unterscheidungsmerkmale zur Konkurrenz."

Dabei bedeuten 60 Jahre kreative Fiktion im ZDF vor allem auch "60 Jahre Das Kleine Fernsehspiel" – die einzige Redaktion in Deutschland, die ausschließlich mit und für fiktionalen Nachwuchs arbeitet. Weitere Maßnahmen, junge Talente kennenzulernen und zu fördern, sind durch die Partnerschaften mit den Hochschulen, dem seit sechs Jahren bestehenden Förderprogramm für Regisseurinnen oder auch die Veranstaltung "Meet the Makers" entstanden. Diese werden jetzt zum ersten Mal auf dem Filmfest München um die Initiative "Meet the Writers" erweitert – einer gemeinsamen Veranstaltung des ZDF und des Deutschen Drehbuchverbandes. Die dazu dient, neue Autorinnen und Autoren kennenzulernen, die bislang noch nicht für das ZDF gearbeitet haben. "Die Autorinnen und Autoren sind für unsere Programmarbeit von zentraler Bedeutung. Daher freuen wir uns sehr, dass wir während des Filmfest München in einem lockeren Rahmen über mögliches Zusammenarbeiten sprechen können." so Frank Zervos.

Zukunft in der Fiktion bedeute aber auch, unter der Überschrift "Ein ZDF für alle" noch mehr Programm für junge Nutzer und Nutzerinnen anzubieten. So werden demnächst beispielsweise Vampire, Monster und Dinos in neuen Serienentwicklungen die ZDFmediathek bevölkern. Es wird verstärkt auf Humor gesetzt – bei ZDFneo zum Beispiel mit der Sitcom. Gleichzeitig gilt es, weiterhin Programme zu machen, die alle erreichen – über alle Generationen und unterschiedliche Nutzungswege hinweg.

