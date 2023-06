ZDF

Wer in Bangladesch einen Job ergattert, hat Glück, fragt nicht nach den Bedingungen. Etwa 70 Euro verdient eine Näherin im Monat. "Das reicht gerade zum Überleben", sagen die Menschen vor Ort. Journalist und Filmemacher Manfred Karremann macht in der "37°"-Reportage "Fast Fashion – Nähen zum Überleben" erneut auf die Umstände in der dortigen Textil- und Lederindustrie aufmerksam. Die Reportage läuft am Dienstag, 27. Juni 2023, um 22.15 Uhr im ZDF und ist am Sendetag ab 8.00 Uhr fünf Jahre lang in der ZDFmediathek abrufbar.

Deutschland ist nach den USA der größte Abnehmer von Fast-Fashion-Textilien aus Bangladesch. Billiganbieter, aber auch Luxusmarken lassen dort produzieren – zu Dumpingpreisen. "Weil mindestens 200 Euro im Monat notwendig wären, um den Lebensunterhalt zu bestreiten, verschulden sich die Arbeiterinnen und Arbeiter trotz unzähliger Überstunden immer mehr", erklärt Gisela Burckhardt von der Frauenrechtsorganisation FEMNET e.V. in Bonn. Die Kinder der Näherinnen haben kaum eine Chance auf ein besseres Leben. Geld für die Schule fehlt meist. Sobald ein Elternteil nicht mehr arbeiten kann, ist der Weg in bittere Armut vorgezeichnet.

In "Fast Fashion" gibt es ein Wiedersehen mit Shimu – vor zehn Jahren, als die Textilfabrik Rana Plaza einstürzte und mehr als 1000 Menschen starben, hat Manfred Karremann sie schon einmal getroffen. Inzwischen ist Shimus Mutter an Krebs erkrankt. So wie viele Menschen, die in dieser Umwelt leben und arbeiten – im Gerbereiviertel in Dhaka, das als eines der am meisten verschmutzten Gebiete auf der Welt galt. Inzwischen wurde das Viertel zwar an den Stadtrand verlegt und eine Kläranlage gebaut, aber diese funktioniert bis heute nicht. Für Shimu heißt die Erkrankung der Mutter: Pflege, keine Zeit mehr für die Schule. Vielleicht muss sie arbeiten gehen, um Medikamente zu kaufen. In jedem Fall hat sie "Angst vor der Zeit, die kommt".

Der Film ist mit Untertiteln und Audiodeskription verfügbar.

Doku über Fast Fashion-Marke "Shein"

Einen Einblick in das umstrittene Geschäftsmodell der Fast-Fashion-Marke SHEIN gibt es in der Dokumentation "Inside Shein – Der hohe Preis der Billigmode", die am 14. Juli 2023, um 12.00 Uhr in ZDFinfo zu sehen und ab 2. Juli 2023, 5.00 Uhr, drei Jahre lang in der ZDFmediathek abrufbar ist.

Stylish, trendy, spottbillig: Die chinesische Fashion-Marke SHEIN bringt Tausende neuer Kleidungsstücke heraus – jeden Tag. Dahinter steckt ein knallhartes Geschäftsmodell. Geschickt setzt SHEIN bezahlbare Trends für die "Generation TikTok" um. Mit Erfolg. Denn inzwischen ist das Unternehmen die am schnellsten wachsende Fast-Fashion-Marke der Welt. Beobachter kritisieren jedoch die katastrophalen Arbeitsbedingungen und Umweltschäden.

