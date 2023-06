ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 26/23

Mainz (ots)

Woche 26/23 Di., 27.6. 22.15 37° Fast Fashion Bitte geänderten Folgentitel beachten: Nähen zum Überleben Bitte streichen: Billige Kleidung für Deutschland Woche 30/23 Mo., 24.7. 16.00 heute - in Europa Bitte Ergänzung beachten: Live aus Madrid mit Andreas Klinner nach der Wahl in Spanien Woche 31/23 So., 30.7. Bitte neuen Ausdruck beachten: 4.10 planet e.: Reisen ohne Reue (HD/UT) Wie nachhaltig geht Urlaub? Film von Julia Jancso und Jennifer Lindemann (vom 2.7.2023) Deutschland 2023 Mo., 31.7. 14.30 Die Küchenschlacht Bitte Änderung beachten: Cornelia Poletto sucht den Spitzenkoch Bitte streichen: Mario Kotaska (Die Änderung bitte auch für Mi., 2.8.2023, 14.15 Uhr beachten.) ---------------------- Bitte neuen Ausdruck beachten: 15.20 Bares für Rares (HD/UT) Die Trödel-Show mit Horst Lichter (Erstsendung 25.8.2020) Deutschland 2020 Di., 1.8. Bitte neuen Ausdruck beachten: 15.30 Bares für Rares (HD/UT) Die Trödel-Show mit Horst Lichter (Erstsendung 18.6.2022) Deutschland 2022 Do., 3.8. Bitte neuen Ausdruck beachten: 15.20 Bares für Rares (HD/UT) Die Trödel-Show mit Horst Lichter (Erstsendung 18.9.2020) Deutschland 2020

