25 Jahre BINGO!: Jubiläumssendung in Spielfilmlänge live im NDR

BINGO! - Die Umweltlotterie feiert dieses Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. Als krönender Abschluss des Jubiläumsjahres wird am 2. Oktober 2022 um 17:00 Uhr die 1.279. BINGO!-Sendung in Spielfilmlänge live im NDR Fernsehen ausgestrahlt. Das beliebte Moderatoren-Duo Michael Thürnau und Jule Gölsdorf begrüßt in der BINGO!-Jubiläumssendung illustre Gäste und Gratulanten, darunter Comedian Sascha Grammel und Chanson-Sängerin Annett Louisan. Auch die Gastmoderatoren Hinnerk Baumgarten und Ilka Petersen begleiten die Sendung.

In diesen 25 Jahren wurden rund 5,8 Millionen Gewinne in den Gewinnklassen ausgeschüttet, knapp 400 dreifach BINGO! erzielt, mehr als 22.000 Sachgewinne verlost und über 75.000 Sendeminuten im NDR Fernsehen ausgestrahlt. In der Live-Sendung erhalten die Zuschauer einen Rückblick auf 25 Jahre Umweltlotterie und Informationen zu spannenden Umweltprojekten. Wie gewohnt, werden die Gewinnzahlen der Umweltlotterie in der Jubiläumssendung für die aktuelle Ziehung bekannt gegeben.

Zudem findet zum BINGO!-Jubiläum die Herbst-Sonderauslosung als ein ganz besonderes Highlight der Sendung statt: Zusätzlich zu den regulären Geld- und Sachgewinnen haben die Spielteilnehmer mit einem BINGO!-Los für den 2. Oktober 2022 die Chance auf

1 x 1.000.000,00 EUR,

15 x VW ID. Buzz sowie

250 x 1.000,00 EUR.

Das Vierteljahrhundert BINGO! wurde im Laufe des Jubiläumsjahres bereits mit einer großen Jubiläumstour durch Schleswig-Holstein, Bremen und Niedersachsen sowie einem kostenlosen Jubiläumsgewinnspiel gebührend gefeiert. Unter den zehn Gewinnern des kostenlosen Jubiläumsgewinnspiels wird live in der Jubiläumssendung am Sonntag, dem 2. Oktober 2022, ein VW ID.4 verlost.

