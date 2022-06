Ad Alliance stellt Geschäftsleitung neu auf

Köln (ots) - - 63 Prozent der Aktivitäten in Deutschland haben einen Medienbezug - Bewegtbild erreicht (fast) alle - am liebsten auf dem TV-Gerät 29. März 2022 - Medien leben von Aufmerksamkeit und der Zeit, die wir ihnen widmen - genau das stellt die Tagesablaufstudie Ad Alliance Touchpoints in den Mittelpunkt. ...

