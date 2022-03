Ad Alliance

Medien dominieren unseren Alltag

Ad Alliance Touchpoints 2022: Neueste Erkenntnisse aus der Tagesablaufstudie liegen vor

63 Prozent der Aktivitäten in Deutschland haben einen Medienbezug

Bewegtbild erreicht (fast) alle - am liebsten auf dem TV-Gerät

29. März 2022 - Medien leben von Aufmerksamkeit und der Zeit, die wir ihnen widmen - genau das stellt die Tagesablaufstudie Ad Alliance Touchpoints in den Mittelpunkt. Die aktuelle Ausgabe richtet ihren Blick auf den gesamten Medienkonsum in Deutschland und bildet ein realistisches Bild der Mediennutzung ab. Die Touchpoints ist ganz nah dran an der tatsächlichen Nutzungssituation und erfasst die Mediennutzung dann, wenn sie passiert. Damit liefert sie ein valides Gesamtbild. Die Vorschau auf die aktuellen Ergebnisse zeigt, dass mediale Angebote unseren Alltag bestimmen. Lässt man die Schlafenszeit außer Acht, haben knapp zwei Drittel (63%) unserer alltäglichen Aktivitäten auf unterschiedlichste Art einen Medienbezug.

Das Spektrum der in der "Ad Alliance Touchpoints" abgefragten medialen Angebote reicht von TV- und Printmedien über jegliche digitale Kanäle bis hin zu Sprachassistenten, Smartwatches oder auch Schallplatten. Bei all der Bandbreite zeigt sich beispielsweise, dass Video nach wie vor der unangefochtene Mediennutzungs-Liebling ist: Mehr als ein Drittel (35%) des Medienkuchens entfällt auf den Videokonsum - unerheblich ob offline oder online konsumiert. Dabei bestreiten die Inhalte der TV-Anbieter den Löwenanteil, denn 69 Prozent der Videonutzung der 14- bis 59-Jährigen entfällt auf TV-Content - egal ob linear (inkl. Livestream) oder zeitversetzt (TV-Aufnahmen, BVOD). An TOP 2 stehen mit einem deutlichen Abstand Streaminginhalte (20%). Die restlichen elf Prozent verteilen sich auf weitere Videoangebote wie Youtube oder Vimeo sowie auf die "gute, alte" DVD. Mit bewegten Inhalten sind nahezu alle 14- bis 59-Jährigen sehr schnell erreichbar. Innerhalb von nur drei Tagen haben 98 Prozent mindestens ein Videoangebot genutzt. Dabei erreicht das lineare Fernsehen die mit Abstand höchste Nettoreichweite von 82 Prozent, auf dem zweiten Platz folgen mit 48 Prozent kostenpflichtige Streaming-Angebote.

Zuschauermarkt ist nicht gleich Werbemarkt

Die Nutzung der verschiedenen medialen Angebote ist das eine, ebenso spannend ist die Frage, wie gut sich potentielle Konsument:innen mit Werbung in den verschiedenen medialen Angeboten erreichen lassen. Hierbei zeigt sich sehr deutlich, warum Video eine zentrale Rolle im Mediaplan spielt: Fast jeder zweite Werbekontakt (49%) ist ein Werbekontakt mit Videowerbung. Besonders gut funktionieren dabei Werbespots im Umfeld von TV-Content: Knapp 70 Prozent aller Kontakte mit Videowerbung finden innerhalb von TV-Inhalten statt, wobei der größte Anteil erwartungsgemäß auf das lineare Fernsehen zurückzuführen ist. Dieses Volumen, hinsichtlich der Werbemittelkontakte mit TV-Bezug, untermauert aufs Neue die Kraft von Fernsehen. Gleichzeitig unterstreicht die Tatsache, dass die andere Hälfte der Werbekontakte (51%), die auf die übrigen Gattungen verteilt sind, den Wert von Crossmedia. Mit einer sinnvoll vernetzten 360-Grad-Kommunikation sind Werbungtreibende nahe dran, die Mediennutzung ihrer jeweiligen Zielgruppe zu 100 Prozent abzudecken.

Die Veröffentlichung der kompletten Studienergebnisse erfolgt voraussichtlich im Frühsommer 2022.

Studiendesign: Für die vierte Ausgabe der "Ad Alliance Touchpoints" wurden in der Zeit von Oktober bis Dezember 2021 mehr als 1.000 Teilnehmer im Alter von 14 bis 59 Jahren via mobilem, elektronischem Tagebuch über die "I love MyMedia"-App befragt, und zwar auf dem persönlichsten Endgerät - dem Smartphone. Drei Tage lang wurden sie stündlich zu ihrer medialen und nicht-medialen Tätigkeit, Aufenthaltsort und Stimmung befragt, so dass auch für diese Ausgabe mehr als 36.000 Momentaufnahmen festgehalten wurden. Die Tagesablaufstudie erfasst medienneutral und aus einer Quelle (Single Source) die Mediennutzung. Das Besondere dabei: Die Mediennutzung wird dann erfasst, wenn sie passiert. Damit liefert sie valide Insights zur Mediennutzung in Deutschland und vergleichbare Nettoreichweiten für drei Tage - auch für Angebote, von denen bis dato keine Zahlen von etablierten Währungsgremien vorliegen.

