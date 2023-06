ZDF

"sportstudio" im ZDF: Reiten beim CHIO und Segeln im Ocean Race

Erst überträgt "sportstudio live" am Sonntag, 2. Juli 2023, ab 16.15 Uhr im ZDF, den zweiten Umlauf und das Stechen im Springreiten beim CHIO-Turnier in Aachen. Danach geht es ab 17.25 Uhr im Segelboot einmal um die ganze Welt: Die "sportstudio reportage: Ocean Race – 32.000 Seemeilen Abenteuer" blickt auf die Jubiläumsausgabe der Segelregatta, deren Abschluss am Samstag, 1. Juli 2023, mit einer Hafenregatta in Genua erfolgt.

Die Weltklasse der Reiterinnen und Reiter kommt in dieser Woche beim Pferdesportturnier CHIO in Aachen zusammen. Die "sportstudio live"-Übertragung vom Springreiten am Schlusstag moderiert Kristin Otto, als Live-Reporter ist Hermann Valkyser am Mikrofon.

Die Highlights des Ocean Race in der ZDF-"sportstudio reportage"

Vor 50 Jahren fand die Segelregatta "The Ocean Race" erstmals statt – deren 14. Ausgabe endet in dieser Woche in Genua. Am Sonntag, 2. Juli 2023, 17.25 Uhr im ZDF, fasst die 35-minütige "sportstudio reportage" noch einmal die Höhepunkte der sieben Etappen zusammen. Die ZDF-Reporter Nils Kaben und Heiko Klasen zeigen, wie es nach dem Start am 15. Januar 2023 in Alicante im Segelboot einmal um die ganze Welt ging – mit Stopps auf den Kapverdischen Inseln, in Kapstadt, Itajai/Brasilien, Newport/USA, Aarhus und Den Haag bis zur Zielankunft der Boote am 27. Juni 2023 in Genua. Die letzte Etappe der Ocean Race 2023 startete am 15. Juni 2023 in Den Haag. Das Team Malizia um den Hamburger Weltumsegler Boris Herrmann hatte die Königsetappe um Kap Hoorn bei der wichtigsten Mannschaftsregatta der Welt gewonnen.

Die "sportstudio live"-Übertragung und die "sportstudio reportage" werden im ZDF mit Untertiteln und Audiodeskription angeboten.

