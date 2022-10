Klimaschutz-Unternehmen e. V.

Bundeswirtschaftsministerium würdigt sechs neue Klimaschutz-Unternehmen

Berlin (ots)

Sechs Unternehmen überzeugten in einem mehrstufigen und anspruchsvollen Auswahlverfahren den Beirat des Verbands Klimaschutz-Unternehmen. Besonders hervorzuheben sind ihre innovativen Strategien zur Erreichung der Klimaziele.

Neben schnellen und innovativen Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz, beeindrucken die Investitionen in erneuerbare Energien, in Digitalisierung und im Einsatz von grünem Wasserstoff. Kreative Projekte der Mitarbeitermotivation für Energie- und Ressourceneffizienz beweisen, dass das gesamte Unternehmen beim Thema Klimaschutz an einem Strang zieht.

Im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz werden heute diese neuen Mitglieder ausgezeichnet.

Buhck Umweltservices GmbH & Co. KG

Contargo GmbH & Co. KG

Grohe AG

Möbelwerke A. Decker GmbH

Provinzial Holding AG

Zedler - Institut für Fahrradtechnik und -Sicherheit GmbH

Michael Kellner, Parlamentarischer Staatssekretär Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz: "Mit ihrem Engagement im Bereich des betrieblichen Klimaschutzes leisten die neuen Klimaschutz-Unternehmen einen wichtigen Beitrag zum Erreichen der Klimaziele. Damit sind sie Vorbilder für andere Unternehmen, es ihnen gleich zu tun. Die Auszeichnung als Klimaschutz-Unternehmen würdigt ihren verantwortungsvollen Umgang mit Energie und Ressourcen."

Der Vorstandsvorsitzende der Klimaschutz-Unternehmen, Jörg Schmidt, betonte: "Die Aufnahme sechs weiterer Unternehmen in unser Netzwerk unterstreicht, dass sich immer mehr Firmen auf den Weg Richtung Klimaneutralität begeben. Die Unternehmen haben erkannt, dass sich ihr Einsatz für den Klimaschutz auszahlt. Mehr noch, dass sich der Einsatz für Umwelt und Klima als echter Wettbewerbsvorteil zeigt."

Seit 2009 zeichnen das Bundeswirtschaftsministerium, das Bundesumweltministerium und der Deutsche Industrie- und Handelskammertag Firmen als Klimaschutz-Unternehmen für ihre ambitionierten Klimaschutzziele sowie Anstrengungen bei der Energieeffizienz und dem Einsatz Erneuerbarer Energien als Klimaschutz-Unternehmen aus.

Die Unternehmen sind Teil des Verbandes von 51 Klimaschutz-Unternehmen und können mit dieser Auszeichnung werben. Das Auswahlverfahren fand unter strengen Kriterien statt.

Original-Content von: Klimaschutz-Unternehmen e. V., übermittelt durch news aktuell