Heute ist Tag des Duftes: Wie Düfte unser Wohlbefinden beeinflussen

Wäschepflegetipps von Guido Maria Kretschmer für ein 12-Stunden-Frischeerlebnis

"Düfte sind für uns Menschen elementar", erklärt Guido Maria Kretschmer, Designer und Markenbotschafter von Lenor: "Wer sich einmal ganz bewusst auf die Stimmungen und Gefühle konzentriert, die unser Geruchssinn übermittelt, spürt ganz deutlich, welchen Einfluss Düfte auf unser Wohlbefinden haben. Sei es ein bestimmtes Parfüm, der Geruch von frischer Wäsche oder das erdige Aroma nach einem warmen Sommerregen - sobald wir einen speziellen Duft riechen, denken wir an einen Moment, den wir mit diesem Duft verbinden."

Düfte haben eine große Bedeutung in unserem Alltag - bewusst und unbewusst. Grund genug, dem Thema Duft einen eigenen Tag zu widmen! Am 27. Juni ist der Tag des Duftes: Modeexperte Guido Maria Kretschmer und Lenor geben anlässlich dessen Tipps, wie man die Wäsche richtig pflegt, um sich frisch zu fühlen - den ganzen Tag lang.

Tipp Nr. 1: Kleidung und Wäschepflegeprodukte mit Qualität kaufen

Für Guido gilt: "Die Pflege beginnt bereits beim Kauf. Unbedingt auf eine gute Qualität der Textilien achten. Vom Material bis zur Verarbeitung. Eine hohe Qualität bedeutet lange Freude an den Kleidungsstücken und ist ganz im Sinne des Geldbeutels sowie der Nachhaltigkeit. Wir verbringen so viel Zeit mit unseren Textilien, tragen sie auf der Haut, auch in der Nacht. Deswegen ist es wichtig, Produkte zu haben, die uns helfen, dass Textilien noch angenehmer zu tragen sind."

Der Lenor-Pflegetipp: Für die optimale Pflege von Textilien empfiehlt sich die Lenor Kollektion bestehend aus Waschmittel, Weichspüler und Wäscheparfüm. Das Lenor Waschmittel sorgt für hygienisch saubere Wäsche, der Lenor Weichspüler für traumhafte Frische und Weichheit auf Pflanzenbasis* und das Wäscheparfüm kann für die extra Portion Duft noch ergänzt werden.

Tipp Nr. 2: Der Kleidung eine persönliche Note verleihen

Wäschepflege und Duft gehören für Guido eng zusammen und sind für ihn ein sinnliches Vergnügen: "Bei neuer Kleidung riecht man oftmals noch den Prozess der Herstellung. Der Duft des Waschmittels oder Weichspülers macht es erst zu meinem Eigen. Ich mag es, wenn man den Schrank aufmacht und einem ein angenehmer Duft entgegenkommt. Mit Düften verknüpfen wir Erinnerungen. Dass sie lange auf der Kleidung bleiben, finde ich unerlässlich."

Der Lenor-Pflegetipp: Die Lenor Weichspüler "Aprilfrisch", "Freshness Guard" und "Frühlingsgarten" gibt es jetzt mit neuer, extra Geruchsabwehr. Diese schützt die Kleidung beim Tragen bis zu 12 Stunden lang vor unerwünschten Gerüchen wie z. B. Schweiß. Die Geruchsabwehr neutralisiert schlechte Gerüche: Reaktive Inhaltsstoffe binden sich an Geruchsmoleküle und lassen sie geruchlos werden. Zusätzlich umhüllt der besondere Lenor Duft schlechte Gerüche und erneuert die traumhafte Frische bei jeder Bewegung.

Tipp Nr. 3: Waschtemperatur anpassen und trotzdem schlechte Gerüche entfernen

Stoffe sind etwas Großartiges und für Guido immer noch wahre Wunderwerke: "Wer in der Lage ist, seine Textilien gut zu pflegen, wird merken, dass sie länger halten. Dazu gehört auch die Vorbereitung auf die Waschmaschine bzw. generell die Beachtung der Waschanleitung. Damit die Kleidung ihre Farbkraft behält und weniger Fusseln entstehen, waschen wir bei 30 °C, verwenden Weichspüler und waschen auf links."

Der Lenor-Pflegetipp: Selbst wenn auf Waschanleitungen etwas anderes steht, sind niedrige Temperaturen wie 20 oder 30 °C immer noch die beste Wahl, um Fasern zu schützen, Farben zu erhalten und Energie zu sparen. Das Lenor Waschmittel dringt mit seiner Ultra-Reinigungskraft tief in die Fasern ein und entfernt so Schmutz und Flecken selbst bei niedrigen Waschtemperaturen. Durch die Zugabe von Lenor Weichspülers mit extra Geruchsabwehr hat man ein 12-Stunden-Frischeerlebnis und erhält zusätzliche Weichheit.

Achtung: Textilien aus Wolle und Seide sowie atmungsaktive Sportkleidung mit Wäscheparfüm anstelle von Weichspüler waschen, um auch für Feinwäsche lang anhaltende Frische zu gewähren und die Materialien zu schützen.

"Lenors lang anhaltende Frische, die himmlische Weichheit auf Pflanzenbasis und die extra Geruchsabwehr sind eine einzigartige Kombination für fühlbar gut duftende Wäsche nach jedem Waschgang. So wird jeder Tag zum Tag des Duftes", freut sich Guido Maria Kretschmer.

* Die Ausgangsmaterialien für die weich machenden Wirkstoffe bestehen zu 85 % aus einer einzigartigen Kombination pflanzlicher Öle.

