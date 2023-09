Lenor

Frisch duftende Kleidung: Der Schlüssel zum gestärkten Selbstbewusstsein

Die Wahl der richtigen Kleidung spielt eine entscheidende Rolle in unserem täglichen Leben und beeinflusst nicht nur unser äußeres Erscheinungsbild, sondern auch unser inneres Wohlbefinden. Duftet diese zudem lange frisch kann das unsere sozialen Interaktionen positiv beeinflussen und signalisiert ein professionelles Auftreten in beruflichen und privaten Umgebungen. Gepflegte Kleidung, die gut duftet, kann außerdem das Selbstbewusstsein fördern. Wie wir uns kleiden, trägt dazu bei, wie wir uns fühlen, wie andere uns wahrnehmen und wie wir uns in verschiedenen Lebensbereichen präsentieren.

Lenor verrät seine drei top Tipps für frisch duftende Kleidung - den ganzen Tag lang:

Tipp Nr. 1: Hochwertige Produkte für non-stop frische Kleidung verwenden

Wasche deine Kleidung regelmäßig, besonders nach intensiven Aktivitäten oder an warmen Tagen. Achte hier nicht nur auf das richtige Waschmittel, sondern verwende zusätzliche Produkte wie das Lenor Unstoppables Wäscheparfüm. Deine Kleidung duftet damit vier Mal länger frisch*. So kann dich auch ein stressiger Alltag nicht davon abhalten, nach der Arbeit noch einen gemütlichen Abend in Gesellschaft zu verbringen und dich trotzdem dabei wohl in deiner Kleidung zu fühlen. Egal ob After-Work-Event, Date oder Dinner mit Freund:innen, durch das Wäscheparfüm duftet deine Kleidung den ganzen Tag unstoppable und Zeit fürs Umziehen musst du künftig nicht mehr einplanen.

Tipp Nr. 2: Wähle dein Poweroutfit, in dem Du dich selbstbewusst und wohl fühlst

Egal ob eine wichtige Präsentation, das erste Date oder ein aufregendes Event, ein Outfit, indem du dich besonders selbstbewusst und stark fühlst, sorgt dafür, dass du dies auch ausstrahlst. Achte daher für wichtige Anlässe darauf, dein persönliches Poweroutfit zu tragen. Damit dieses stets non-stop frisch duftet, füge zu jedem Waschgang Lenor Unstoppables Wäscheparfüm hinzu. Damit duftet dein Poweroutfit, egal aus welchem Material, den ganzen Tag lang frisch - das kann dein Selbstbewusstsein zusätzlich stärken.

Fun Fact: Menschen, die sich in ihrer Kleidung wohlfühlen und gut duften, werden positiver wahrgenommen.

Tipp Nr. 3: Investiere in deine Selbstpflege für den ultimativen Confidence-Boost

Das Tragen von frischer Kleidung kann ein Gefühl der Selbstpflege vermitteln, was sich wiederum positiv auf unser Selbstbewusstsein auswirkt. Wenn du dich um deine Kleidung kümmerst und sicherstellst, dass sie stets frisch duftet, signalisierst du dir selbst und anderen, dass du dich um dein äußeres Erscheinungsbild kümmerst. Produkte wie das Wäscheparfüm, das du individuell und vor allem einfach dosieren kannst, helfen dabei, deine Lieblingsteile den ganzen Tag lang frisch zu halten.

Das Lenor Unstoppables Wäscheparfüm gibt es in unterschiedlichen Duftrichtungen. Dank der neuen Kartonverpackung kann man den jeweiligen Duft leicht auch im geschlossenen Zustand wahrnehmen und so schon im Geschäft seinen Lieblingsduft finden. Zuhause entdeckt man beim Öffnen des Produkts eine praktische Dosieranleitung in der Kappe. Mithilfe der innen angebrachten Markierungen kann man die Duftperlen damit denkbar einfach dosieren - je nach persönlich gewünschter Duftintensität.

*im Vergleich zur Wäsche nur mit Ariel Allin1 Pods

Mehr Informationen zum Lenor Wäscheparfüm finden sie hier.

Über Procter & Gamble

Procter & Gamble (P&G) bietet Verbraucher:innen auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland.

