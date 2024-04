ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 15/24

Mainz (ots)

Woche 15/24 Mo., 8.4. Bitte Programmänderung ab 19.00 Uhr beachten: 19.00 heute 19.19 Wetter (VPS 19.20) 19.20 Was nun, Herr Pistorius? (VPS 19.21/HD/UT) Fragen an den Bundesverteidigungsminister von Bettina Schausten und Anne Gellinek Deutschland 2024 19.40 WISO (VPS 19.25) (Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.) Fr., 12.4. 23.30 aspekte Bitte Ergänzung beachten: Pop und Profit Ist die Vielfalt der Musik in Gefahr? Woche 19/24 Do., 9.5. Bitte Beginnzeitkorrekturen und Programmänderung beachten: 5.30 Mystic - Das Geheimnis von Kauri Point (VPS 5.29) Doppeltes Spiel 5.55 Mystic - Das Geheimnis von Kauri Point Vertrauensbruch 6.20 Mystic - Das Geheimnis von Kauri Point Geheime Verabredung 6.45 Kikis kleiner Lieferservice (VPS 7.10) 8.30 heute Xpress (VPS 8.55) 8.35 Sams im Glück (VPS 10.20) ------------------------ zu Mo., 9.5. 10.10 Heidi (HD/AD/DD 5.1/UT) Heidi Anuk Steffen Almöhi Bruno Ganz Peter Quirin Agrippi Klara Isabelle Ottmann Fräulein Rottenmeier Katharina Schüttler Großmama Sesemann Hannelore Hoger Herr Sesemann Maxim Mehmet Sebastian Peter Lohmeyer Tinette Jella Haase Dete Anna Schinz Regie: Alain Gsponer Deutschland/Schweiz/Frankreich 2015 (Weiterer Ablauf ab 11.55 Uhr wie vorgesehen. "Lassie" um 5.30 Uhr und "Das kleine Gespenst" um 8.58 Uhr entfallen.) Woche 20/24 Mi., 15.5. Bitte Ergänzung der Dachzeile beachten: 1.00 Wahl 2024 im ZDF auslandsjournal - die doku: Sehnsucht Europa . . .

