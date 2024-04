ZDF

ZDF-Programmhinweis

PW 15/24

15.05 Uhr

Bares für Rares

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis Bitte aktuelle Programmtexte beachten: Montag, 8. April 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren einen Kettenanhänger, eine limitierte Computer-Maus, einen antiken Aschenbecher, einen Designer-Ring und ein Gemälde von Hugo Mühlig. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Dienstag, 9. April 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren einen Füllfederhalter und Bleistifte, eine Porzellankatze, einen Aquamarinring, ein Eisenbahn-Konvolut von Märklin und ein Platinarmband. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Mittwoch, 10. April 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren einen Ring mit Turmalin, einen Tonspiegel, eine antike Truhe, Ohrhänger mit Diamanten, einen Barbier-Stuhl und ein Ölgemälde von Wilhelm Gallhof. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Donnerstag, 11. April 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Brosche, eine Hängeleuchte, einen Windhund aus Porzellan, einen Saphir-Ring, ein Stillleben und eine verformbare Schneiderbüste. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Freitag, 12. April 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren einen Kronleuchter, zwei Füllfederhalter von Montegrappa, einen Ring aus Platin und Gelbgold, zwei Holzbaukästen, eine Obstschale und eine Brosche. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell