SIListra Systems und innotec kooperieren zur Verbesserung der funktionalen Sicherheit

Dresden/Filderstadt (ots)

Revolution der funktionalen Sicherheit durch Hardwareunabhängigkeit

Die SIListra Systems GmbH, ein hochspezialisiertes Softwareunternehmen, und die innotec GmbH, ein auf funktionale Sicherheit spezialisiertes Beratungsunternehmen und seit 2020 Teil der TÜV AUSTRIA Group, haben ihre strategische Partnerschaft zur Verbesserung der Sicherheitsentwicklung von eingebetteten Systemen bekannt gegeben. Die Zusammenarbeit vereint das hochmoderne Software-Tool von SIListra Systems, den zertifizierten SIListra Safety Transformer, und das Know-how von innotec im Bereich funktionaler Sicherheitslösungen, um einen ganzheitlichen Ansatz für gemeinsame Kundenprojekte und -betreuung zu verfolgen.

SIListra Systems, bekannt für seine wegweisende Technologie, bietet den SIListra Safety Transformer an. Es ist ein Softwaretool, das für den Einsatz von Coded Processing im Bereich der funktionalen Sicherheit entwickelt wurde. Dieser revolutionäre Ansatz setzt neue Maßstäbe im Sicherheitsbereich in verschiedenen Sektoren, darunter Industrie, Automobil, Eisenbahn und Medizin, reduziert Kosten und Komplexität und ermöglicht ein höheres Maß an Sicherheit.

Ergänzend zu der bahnbrechenden Lösung von SIListra Systems steht innotec als Premium-Beratungsunternehmen für die Unterstützung von Kunden bei allen Angelegenheiten, die die funktionale Sicherheit und die damit verbundenen Prozesse betreffen, bereit. Auf der Grundlage ihres fundierten Wissens und ihrer Erfahrung liefert innotec umfassende Servicelösungen zugeschnitten auf die unterschiedlichen Sicherheitsbedürfnisse verschiedener Branchen.

Durch diese Zusammenarbeit haben sich beide Unternehmen verpflichtet, Sicherheitsparadigmen neu zu definieren, maßgeschneiderte und fortschrittliche Lösungen anzubieten und Kunden bei der Bereitstellung von Sicherheitslösungen auf Basis des Coded Processing zu unterstützen. Für die Kunden, die das Angebot von innotec und SIListra Systems wahrnehmen, bedeutet dies den direkten und abgestimmten Zugang zu Technologie- und Beratungsanbietern, die in Sachen Sicherheit die gleiche Sprache sprechen. Dadurch können der gesamte Zulassungsprozess sowie alle sicherheitstechnischen Tätigkeiten optimiert und beschleunigt werden.

"Die Zusammenarbeit mit innotec ist ein großer Mehrwert für Interessenten und Kunden beim Einsatz unseres Werkzeuges und der Technologie", sagt Jens Schindler, Geschäftsführer von SIListra Systems. "Gemeinsam wollen wir unsere Kunden bestmöglich unterstützen, indem wir alle Anforderungen sowohl bzgl. Tooleinsatz als auch die Vorgaben der Sicherheitsnormen effizient und vollumfänglich erfüllen."

"Wir freuen uns, gemeinsam mit SIListra Systems den Sicherheitsansatz für unsere gemeinsamen Partner und Kunden zu transformieren", kommentiert Claudio Gregorio, CEO von innotec. "Unser kombiniertes Know-how wird unsere Kunden in die Lage versetzen, sich in der komplexen Landschaft der funktionalen Sicherheit sicher zurechtzufinden. Diese Zusammenarbeit ist entscheidend, um innovative Sicherheitslösungen zu liefern und einen neuen Maßstab für die funktionale Sicherheit in der Embedded-Industrie zu setzen."

Weitere Informationen zu den Synergien, die sich aus technischer Sicht durch diese Zusammenarbeit ergeben, finden Sie unter Technical Report.

Original-Content von: TÜV AUSTRIA Gruppe, übermittelt durch news aktuell