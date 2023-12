SWR - Südwestrundfunk

SWR Sommerfestival 2024 in Stuttgart: Der Vorverkauf startet

Stuttgart (ots)

Vom 17. bis 20. Mai 2024 feiern Land und SWR wieder auf dem Schlossplatz

Ob im Adventskalender, im Nikolausstiefel oder unterm Weihnachtsbaum - Tickets für das SWR Sommerfestival 2024 machen immer Freude. Für Tatort-Fans gibt es ab sofort Eintrittskarten für die Open-Air-Premiere des neuen Stuttgart-Tatorts am 17. Mai 2024. In den Vorverkauf geht auch SWR1 Pop & Poesie in Concert am 18. Mai 2024. Das SWR Sommerfestival von Südwestrundfunk und dem Land Baden-Württemberg findet von Freitag, 17. Mai, bis Pfingstmontag, 20. Mai 2024, auf dem Stuttgarter Schlossplatz statt.

Tatort-Premiere unter freiem Himmel (17. Mai 2024)

Großes Kino auf dem Schlossplatz: Die Premiere "Tatort - Lass sie gehen" nimmt die Sommerfestival-Gäste mit in die Verstrickungen einer Dorfgemeinschaft, aus der eine junge Frau ausbrechen wollte. Nun liegt Hanna Riedle tot am Ufer des Neckars. Je mehr die Stuttgarter Kommissare Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare) in das Dorfleben eintauchen, desto mehr verstehen sie, warum Hanna wegwollte. Und sie finden mehrere Verdächtige, die Hanna wieder zurück ins Dorf holen wollten.

SWR1 Pop & Poesie in Concert: The Power of Love (18. Mai 2024)

Sie ist und bleibt die wichtigstes und stärkste Kraft: die Liebe. Die neue Show von SWR1 Pop & Poesie in Concert widmet sich komplett der "Power of Love", mit vielen Hits, die noch nie zuvor im Programm waren. Das Kult-Ensemble spielt die Songs wie gewohnt in der Originalsprache, neu arrangiert und perfekt inszeniert. Schauspieler:innen vermitteln mit den deutschen Übersetzungen eindrucksvoll, wie vielfältig die Liebe in den größten Hits aller Zeiten Ausdruck findet. Durch den Abend führt SWR1 Moderator Jochen Stöckle.

Tickets im Vorverkauf

Tickets für das SWR Sommerfestival 2024 gibt es ab 1. Dezember 2023 bei Easy Ticket unter der Telefonnummer 0711/2 555 555 oder unter easyticket.de. Karten für die Tatort-Premiere kosten 16 Euro, Tickets für SWR1 Pop & Poesie in Concert gibt es für 38 Euro. Alle Preise inklusive Gebühren und VVS-Ticket.

