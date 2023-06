RTL News

RTL/ntv Trendbarometer

Forsa Aktuell: AfD (19%) überholt SPD (18%)

Politiker-Ranking: Pistorius an der Spitze vor Günther, Wüst und Kretschmann

Köln (ots)

Im aktuellen RTL/ntv Trendbarometer gewinnt die AfD im Vergleich zur Vorwoche zwei Prozentpunkte hinzu und ist mit 19 Prozent nun zweitstärkste Partei vor der SPD (18%) und den Grünen (14%). Die Union verliert einen Prozentpunkt und liegt aktuell bei 29 Prozent. Die Werte für die FDP (7%) und die Linke (4%) bleiben gegenüber der Vorwoche unverändert, die sonstigen Parteien büßen einen Prozentpunkt ein (9%).

Politiker-Ranking: Vertrauensvorsprung für Pistorius, Habeck fällt aus den "TOP-Ten"

Den ersten Platz im aktuellen Politiker-Ranking behauptet weiterhin mit deutlichem Abstand Boris Pistorius mit 59 Vertrauenspunkten - ein nochmaliges Plus von 3 Punkten im Vergleich zum April. Auf Rang zwei liegen gleichauf Daniel Günther, Hendrik Wüst und Winfried Kretschmann mit jeweils 45 Punkten. Hubertus Heil, Lars Klingbeil, Olaf Scholz, Annalena Baerbock, Markus Söder und Karl Lauterbach komplettieren die "TOP-Ten".

Im Vergleich zum letzten Politiker-Ranking im April 2023 ist das Vertrauen zu 10 der 20 politischen Akteure geringer. Überdurchschnittlich groß ist der Vertrauensrückgang bei Robert Habeck mit minus 6 Punkten.

Politiker-Ranking im Juni 2023*

Boris Pistorius 59 (+3)

Daniel Günther 45 (-3)

Hendrik Wüst 45 (0)

Winfried Kretschmann 45 (0)

Hubertus Heil 43 (-1)

Lars Klingbeil 41 (-1)

Olaf Scholz 40 (-2)

Annalena Baerbock 38 (-2)

Markus Söder 38 (-2)

Karl Lauterbach 37 (0)

Robert Habeck 34 (-6)

Christian Lindner 34 (-2)

Friedrich Merz 34 (-2)

Marco Buschmann 31 (-1)

Nancy Faeser 31 (0)

Wolfgang Kubicki 30 (+2)

Sahra Wagenknecht 24 (+4)

Janine Wissler 20 (+3)

Alice Weidel 15 (+3)

Tino Chrupalla 14 (+2)

*In Klammern Veränderung gegenüber April 2023 - Bewertung anhand einer Skala von 0 bis 100; dargestellt ist jeweils der Mittelwert.

Im Politiker-Ranking ermittelt forsa regelmäßig, bei welchen Politikern die Bürger das Land "in guten Händen" sehen. Ihre Einschätzung können die Befragten mit Werten von 0 ("ist überhaupt nicht in guten Händen") bis 100 ("ist voll und ganz in guten Händen") abstufen.

Die Daten zu den Parteipräferenzen wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag von RTL Deutschland vom 6. bis 12. Juni 2023 erhoben. Datenbasis: 2.504 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 2,5 Prozentpunkte. Die Daten zum Politiker-Ranking wurden vom 7. bis 9. Juni 2023 erhoben. Datenbasis: 1.507 Befragte.

