Bundeskanzler Olaf Scholz stellt sich Bürgerfragen bei "maybrit illner" im ZDF

Krieg in der Ukraine, Inflation und steigende Energiekosten, eine Pandemie, die nicht enden will, und der Klimawandel: Die Krisen türmen sich – und die Unsicherheit wächst. Kann die Politik gegensteuern? Oder geht es nur noch darum, die Zumutungen einigermaßen gerecht zu verteilen? Bei Maybrit Illner stellt sich Bundeskanzler Olaf Scholz der Kritik und den Fragen von Bürgerinnen und Bürgern. Die Sendung mit dem Titel "Krieg, Corona, Klima – eine Krise zu viel, Herr Kanzler?" ist am Donnerstag, 7. Juli 2022, um 22.15 Uhr im ZDF zu sehen. Es ist die letzte Ausgabe von "maybrit illner" vor der Sommerpause.

