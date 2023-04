Prinzessin Madeleine von Schweden ermutigt Kinder in ihrem Buch, Nein zu sagen - wenn sich etwas nicht richtig anfühlt

Hamburg (ots) - "In diesem Buch geht es nicht darum, den Kindern zu sagen, was sie denken sollen, sondern wie sie denken können. Nicht, wovon sie träumen sollen, sondern wie sie ihre Träume in die Realität umsetzen können", so Dr. Wladimir Klitschko, SPIEGEL-Bestseller-Autor, Sportwissenschaftler, am längsten ...

mehr