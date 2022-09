BetterUp

BetterUp Studie: Fast die Hälfte der deutschen Arbeitnehmenden fühlt sich ihrem Arbeitsplatz nicht zugehörig

Die Hälfte aller europäischen Arbeitnehmenden (51 Prozent) fühlt sich an ihrem Arbeitsplatz nicht zugehörig und sozial eingebunden. Ein Drittel der Befragten würde sich wünschen, an ihrem Arbeitsplatz besser integriert zu sein und dass ihr Arbeitgeber mehr dafür leistet, dies zu ermöglichen. Das sind einige der Ergebnisse aus dem European Connection Crisis Report 2022 von BetterUp, einem Vorreiter im Bereich virtuelles Coaching. Der Report basiert auf einer Umfrage, die BetterUp im Zeitraum von 30. März 2022 bis zum 07. Juni 2022 unter mehr als 1.000 Mitarbeitenden in Deutschland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich durchgeführt hat.

Obwohl sich im Nachgang der Corona-Pandemie die deutschen Büros wieder langsam füllen und hybride und Remote-Arbeitsmodelle es den Mitarbeitenden ermöglichen, auch von zuhause effektiv mit ihren Teams zusammenzuarbeiten, bleibt es für Unternehmen eine Herausforderung, ihre Mitarbeitenden ausreichend einzubinden. Die Zahlen sprechen hier eine klare Sprache, denn bei den deutschen Arbeitnehmenden gab fast die Hälfte der Befragten (44 Prozent) an, sich ihrem Arbeitsplatz nicht zugehörig zu fühlen. 39 Prozent fühlen keine Verbindung zu ihren Kolleg:innen und 27 Prozent gaben an, nicht einmal eine:n Kolleg:in als "Freund" bezeichnen zu können.

Für Unternehmen wird dies zur Herausforderung im Recruiting und Talent-Management, denn Mitarbeitende in Deutschland mit einem geringen Grad an Zugehörigkeit und Einbindung waren zu 89 Prozent (europaweit 94 Prozent) eher bereit, ihren aktuellen Arbeitgeber zu verlassen, als Mitarbeitende, die sich besser eingebunden fühlten. Knapp die Hälfte (49 Prozent,) der deutschen Befragten (europaweit 62 Prozent) gab zudem an, dass der Grad an sozialer Einbindung am Arbeitsplatz für sie moderat bis sehr wichtig bei der Wahl eines neuen Arbeitgebers ist.

