Du bist großartig, so wie du bist! "The Masked Singer"-Monsterchen mit starker Botschaft erstmals im migo-Kinderbuch

Jetzt zur 7. Staffel der TV-Show erschienen

Niemand muss perfekt sein, denn du bist großartig, so wie du bist: "The Masked-Singer - Monsterchens großer Auftritt" von migo (Verlagsgruppe Oetinger) in Zusammenarbeit mit ProSieben ist nicht nur bunt und macht Spaß. Das von Bestsellerautor THiLO für Kinder, Familien und Fans der Show geschriebene und von Vera Rehaag farbenfroh illustrierte migo-Buch erzählt eine lesenswerte Geschichte über Freundschaft und Mut: In Candyworld findet ein Gesangswettbewerb statt und Monsterchen träumt davon, vor großem Publikum auf der Bühne zu stehen. Doch dann kommt alles anders als gedacht ...

Exklusiv-Interviews mit Sasha, Ruth Moschner und Susi Kentikian, Charity mit Die Arche, Back-Challenge mit RUF und Fotoaktion auf der Buchmesse:

Alle Infos und die Interviews mit den Stars sind unter www.migo-fun-zone.de zusammengefasst. Die Promis haben zur Botschaft des Buches einiges zu sagen: "Vielleicht sind ja gerade die, die aus der gesellschaftlich gelesenen Norm tanzen, genau die Vorbilder, die wir brauchen. Ich orientiere mich immer gerne an Kindern, die sich selbst keine Grenzen setzen und frei von Vorurteilen sind", so beispielsweise Ruth Moschner, die auch in der 7. Staffel fester Bestandteil des "The Masked Singer"-Rateteams ist.

Bei der Monsterchen-Back-Challenge in Kooperation mit RUF Lebensmittelwerk KG können alle kreativ mitbacken und gewinnen. Die Teilnehmenden werden aufgefordert, eine Leckerei im süßen Monster-Look zu kreieren. Bei RUF gibt's dazu online und auf Social Media zahlreiche Tipps, Rezepte und die passenden Zutaten.

Das Monsterchen in Lebensgröße dient als Selfie-Fotokulisse auf der Frankfurter Buchmesse am Oetinger-Stand (E121/F121 Halle 3.0).

Zudem unterstützen ProSieben und migo die Organisation Die Arche und damit bedürftige Familien und Kinder im Zuge einer Charity-Versteigerung mit signierten Büchern von "The Masked Singer"-Stars.

