Medienanalyse: Erwähnungen von DAX- und MDAX-Chefs im Oktober deutlich gesunken

Die CEOs und ihre Themen kamen im Oktober in der Öffentlichkeit kaum vor. Wenn sie in den Medien erwähnt wurden, dann geschah dies häufig ausschließlich im Zusammenhang mit Finanzthemen. "Kein Wunder, dass die CEOs damit nicht allzu viele Leserreaktionen hervorriefen. Die Kommunikationsstrategien der großen Unternehmen sollten eine breitere Thematik beinhalten, damit deren Vorstands-Chefs auf mehr Leserinteresse stoßen", sagt Justus Becker, Geschäftsführer bei .companion. "Die Best Practices des Oktobers zeigen, wie es geht. Springer-CEO Mathias Döpfner erreichte einen außergewöhnlichen Communications Excellence-Wert und eine rekordverdächtige Interaktionsrate. Er zeigt, dass die Öffentlichkeit durchaus an den Gedanken der Wirtschaftslenker interessiert ist, wenn die mal außerhalb der Box denken. Um als relevante Stimme wahrgenommen zu werden, sprach Döpfner nicht in Zahlen, sondern äußerte interessante Ideen zu relevanten Themen."[JF1]

Siemens' Roland Busch hinterlässt den größten Fußabdruck

Wer hinterlässt gerade den größten Fußabdruck? Der CEO-Fußabdruck gibt den Anteil eines DAX- bzw. MDAX-Chefs am gesamten CEO-Echo, ob freiwillig oder unfreiwillig, wieder. Im Oktober war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen: Siemens-CEO Roland Busch erregte - wenn auch nur mit hauchdünnem Vorsprung - die größte mediale Aufmerksamkeit. Busch hatte einen Share of Voice von 6,9 Prozent und damit den größten Fußabdruck aller Vorstände. Dicht dahinter folgt Mathias Döpfner mit 6,5 Prozent, nur sehr knapp vor Volkswagen-Chef Oliver Blume mit 6,2 Prozent, der das Oktober-Podium vervollständigt. In die Top 5 schafften es außerdem wieder die Dauergäste Murray Auchincloss (BP) und Christian Sewing (Deutsche Bank).

Communication Excellence: Springer-CEO Mathias Döpfner punktet stark außerhalb der Finanz-Nische

Gute Medienarbeit will Themen setzen und das Ansehen stärken und ausbauen. Am besten erreicht das ein Unternehmen, wenn es Themen außerhalb der Zahlenwelt besetzt und die Gedanken des CEOs von Publikums-Medien aufgegriffen werden. Welchem DAX/MDAX-CEO das am besten gelingt, zeigt das Communication Excellence-Ranking.

Mathias Döpfner hat als Springer-CEO natürlich einen gewissen Heimvorteil, wenn es um die mediale Reichweite geht. Er führt die Oktober-Rangliste an, mit einem herausragenden Wert von 86 Prozent Nennungen außerhalb der Finanzsparte. Entsprechend groß war auch das Echo: 20 Leserreaktionen pro Erwähnung, das ist eine sehr starke Leseraktivierung. Die Tonalität war dabei allerdings häufiger negativ als positiv. Insgesamt errechnet der Kennzahl-Bot für den Chef des Medienhauses Springer damit 2,5 Punkte. Dicht dahinter folgt mit 2,2 Punkten Daniel Grieder (Hugo Boss), gefolgt von Manfred Knopf (Commerzbank) mit 1,4 Punkten.

Social Excellence: Daniel Grieder (Hugo Boss) mit dem besten Social-Media-Echo im Oktober

"Social" ist kein Selbstzweck. Wer Meinungsübermittler außerhalb von Redaktionen erreichen will - ob Influencer oder digitale Eliten - muss möglichst häufig und positiv in sozialen Netzwerken erwähnt werden. Wem das besonders gut gelingt, das ermittelt der Social Excellence Index. Unser Kennzahl-Bot interpretiert den Anteil der Erwähnungen in Social Media, die Stärke der Leseraktivierung sowie die emotionale Färbung.

Im Oktober liegt Daniel Grieder (Hugo Boss) mit guten 2,9 Punkten auf Platz 1. Das Echo zu Grieder war zu hervorragenden 94 Prozent "social", seine Leseraktivierung mit 15 Reaktionen auf eine Erwähnung sehr stark; das Gefühl hinter seinen Erwähnungen war jedoch nur zu gut einem Drittel (36 Prozent) positiv. Zweiter war, wie bereits im Vormonat, Christian Kullmann (Evonik) mit einem unveränderten Wert von 1,4 Punkten und Oliver Zipse (BMW) auf Platz drei mit 1,2 Punkten.

Responsibility Excellence: Manfred Knof (Commerzbank) mit bester Wahrnehmung bezogen auf gesellschaftliche Verantwortung

Der .companion-Kennzahl-Bot ermittelt auch, ob und wie positiv über DAX/MDAX-Chefs im digitalen Medienecho im Zusammenhang mit Themen wie soziale Verantwortung oder Klima- und Umweltschutz berichtet wird. Wem das besonders gut gelungen ist, zeigt unser Responsibility-Index. Für diesen interpretiert der Kennzahl-Bot alle Erwähnungen, die im Kontext rund um das Thema Verantwortung für Nachhaltigkeit standen.

Von Platz 1 des Sustainability-Rankings grüßt im Oktober Manfred Knof (Commerzbank). Das Echo von Knof bezog sich zu 44 Prozent auf das Themenfeld. Hier lag seine Leseraktvierung bei 16, was einem guten Interaktionsniveau entspricht. Die Tonalität war sehr schwach ausgeprägt, mit ähnlich vielen positiven wie negativen Gefühlen. Insgesamt erzielte Manfred Knofs Responsibility-Index damit 3,5 Punkte. Auf Platz 2 folgt Gunnar Groebler (Salzgitter) mit 1,4 Punkten, auf Platz 3 landet Christian Kullmann (Evonik) mit 1,3 Punkten.

Investor Excellence: Dominik Richter (HelloFresh) mit bestem Finanz-Echo

MitErwähnungen im Umfeld von Bilanzzahlen ist es kaum möglich, inhaltliche Akzente mit guten Ideen zu setzen. Diese sind aber entscheidend für die Vertrauensbildung bei Investoren. In diesem Kontext ermittelt der Kennzahl-Bot, welche CEOs wie gut erwähnt wurden, und bildet einen Index zur Investorenkommunikation.

Als besten Kommunikator für Investoren ermittelte der .companion-Kennzahl-Bot im Oktober HelloFresh-CEO Dominik Richter mit 5,6 Punkten. Starke 92 Prozent seiner Erwähnungen bezogen sich auf das Finanzumfeld. Das ist 27,5-mal mehr als der Durchschnitt. Auch die Leseraktivierung gelang Richter gut, sie lag bei 44 Reaktionen je Erwähnung. Die Tonalität war zudem ausgeprägt positiv. Ihm folgen auf dem Podest Nikolai Setzer (Continental) mit 2,0 und Theodor Weimer (Deutsche Börse) mit 1,4 Punkten.

Top-5-Listen für Oktober 2023

Top 5 Digital Footprint

1) Roland Busch (Siemens)

2) Mathias Döpfner (Springer)

3) Oliver Blume (Volkswagen)

4) Murray Auchincloss (BP)

5) Christian Sewing (Deutsche Bank)

Top 5 Communication Excellence

1) Mathias Döpfner (Springer)

2) Daniel Grieder (Hugo Boss)

3) Manfred Knof (Commerzbank)

4) Arne Freundt (Puma)

5) Martina Merz (Thyssenkrupp)

Top 5 Social Excellence

1) Daniel Grieder (Hugo Boss)

2) Christian Kullmann (Evonik)

3) Oliver Zipse (BMW)

4) Guillaume Faury (Airbus SE)

5) Rob Smith (Kion)

Top 5 Responsibility Excellence

1) Manfred Knof (Commerzbank)

2) Gunnar Groebler (Salzgitter)

3) Christian Kullmann (Evonik)

4) Murray Auchincloss (BP)

5) Dominik von Achten (Heidelberg Materials)

Top 5 Investor Excellence

1) Dominik Richter (HelloFresh)

2) Nikolai Setzer (Continental)

3) Theodor Weimer (Deutsche Börse)

4) Jochen Weyrauch (Dürr)

5) Bjørn Gulden (Adidas)

