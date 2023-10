.companion Strategieberatung GmbH

Medienanalyse: Im September deutlich mehr Erwähnungen von DAX- und MDAX-Managern

Berlin (ots)

Die CEOs der DAX und MDAX-Unternehmen wurden im September um 77% Prozent häufiger erwähnt als im Schnitt der Vormonate. Allerdings waren zu 47 Prozent Finanznachrichten der Kontext der CEO-Nennungen. Nur 53 Prozent hatten einen anderen inhaltlichen Kontext, was in der Regel eher dazu führt, Themen zu setzen und Reputation zu beeinflussen.

"Die CEOs und ihre Themen finden wieder öfter in den Medien statt, doch haben sie Probleme, die Finanz-Nische zu verlassen und mit ihren Inhalten auch Leser zu aktivieren. Die Kommunikationsstrategien sollten breiter gestreut und die Scheuklappen abgelegt werden, damit die Inhalte auf mehr auf Leserinteresse stößt", sagt Justus Becker, Geschäftsführer bei .companion. "Der richtige Themenmix ist wichtig dafür, wie ein Unternehmen in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Die CEOs sollten weniger über Zahlen kommunizieren, dafür mehr mit relevanten Inhalten und Botschaften."

CEO Oliver Zipse mit größtem Fußabdruck

Wer hat aktuell den größten Fußabdruck? Der CEO-Fußabdruck gibt den Anteil eines DAX- bzw. MDAX-Chefs am gesamten CEO-Echo, ob freiwillig oder unfreiwillig, wieder. Im September stapfte BMW besonders eindrücklich in die Öffentlichkeit, er erreichte die größte mediale Aufmerksamkeit. CEO Oliver Zipse hatte einen Share of Voice von 18,4 Prozent und damit den größten Fußabdruck aller Vorstände. Auf dem Podium folgen: Platz zwei geht an Daniel Grieder von Hugo Boss und Platz drei geht, wie schon im August, an Bjørn Gulden (Adidas) mit 9,9 Prozent. In die Top 5 schafften es außerdem Oliver Blume (VW) und Murray Auchincloss (BP[FM1] ).

Communication Excellence: RWE setzt mit Markus Krebber am besten Inhalte in Redaktionen

Gute Medienarbeit will Themen setzen und Reputation ausbauen. Am besten erreicht wird dies durch Platzierung in Beiträgen, die keine Finanzmeldung sind und von Publikums- Medien veröffentlicht werden. Welchem DAX/MDAX- Unternehmen und CEO das am besten gelingt, zeigt das Communication Excellence-Ranking.

Auf Platz 1 findet sich im September Timotheus Höttges (Deutsche Telekom). Sein digitales Echo hatte zu 69 Prozent einen inhaltlichen Kontext jenseits von Bilanzen. Seine Inhalte zeigten 6 Interaktionen pro Erwähnung, was einer starken Leseraktivierung entspricht. Die Tonalität war dabei häufiger positiv als negativ. Insgesamt errechnet der Kennzahl-Bot für den Chef der Deutsche Telekom damit 1,5 Punkte. Das Rennen endete im September denkbar knapp: Auf Platz zwei folgt mit 1,4 Punkten Arne Freundt (Puma) vor Mathias Döpfner (Springer) der mit 1,3 Punkten Platz drei belegt.

Social Excellence: Timotheus Höttges (Deutsche Telekom) mit dem besten Social-Media-Echo

"Social" ist kein Selbstzweck. Wer Meinungsbildnern außerhalb von Redaktionen erreichen will, ob Influencer oder Konsumenten und digitale Eliten, die über Massenmedien nicht gut erreichbar sind, der muss möglichst häufig und sympathisch in Social Media erwähnt werden. Ob das gelingt, beantwortet der Social Excellence Index. Unser Kennzahl-Bot interpretiert den Anteil der Erwähnungen in Social Media, die Stärke der Leseraktivierung sowie ihre emotionale Färbung. Im vergangenen Monat führt Timotheus Höttges (Deutsche Telekom) mit 1,7 Punkten die Rangliste an. Das Echo von Höttges war zu 42% "social", seine Leseraktivierung mit 9 Reaktionen auf eine Erwähnung sehr stark; das Gefühl hinter seinen Erwähnungen war zu 78% positiv. Er lag damit vor Christian Kullmann (Evonik) mit 1,4 Punkten und Arne Freundt (Puma) auf dem dritten Platz mit 1,3 Punkten

Responsibility Excellence: Christian Bruch (Siemens Energy) mit bester Resonanz bezogen auf gesellschaftliche Verantwortung

Der .companion-Kennzahl-Bot ermittelt auch, ob DAX/MDAX-Chefs im digitalen Medienecho als Führungskraft im Kontext der nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO erscheinen, also z.B. im Zusammenhang mit Themen wie sozialer Verantwortung oder Klima- und Umweltschutz. Wie gut das gelungen ist, zeigt unser Responsibility-Index. Für ihn interpretiert der Kennzahl-Bot nur die Erwähnungen, die in diesem Themenkontext standen.

Von Platz 1 der Responsibility-Rangliste grüßt im September Christian Bruch (Siemens Energy). Das Echo des Siemens Energy-Chefs bezog sich zu 56% auf das Themenfeld gesellschaftliche Verantwortung. Hier lag seine Leseraktvierung bei 69, was einem sehr stark Interaktionsniveau entspricht. Die Tonalität war sehr schwach ausgeprägt, mit ähnlich viel positiven wie negativen Gefühlen. Insgesamt erzielte Christian Bruchs Responsibility-Index damit 5,1 Punkte. Auf Platz 2 folgt Markus Krebber (RWE) mit 1,8 Punkten, auf Platz 3 landet Lars Brzoska (Jungheinrich) mit 1,4 Punkten.

Investor Excellence: Matthias Zachert (Lanxess) mit bestem Finanz-Echo

CEO-Erwähnungen im Umfeld von Bilanzzahlen bieten zwar wenig Raum, um inhaltliche Akzente zu setzen, sind aber entscheidend für die Vertrauensbildung bei den Investoren. Der Kennzahl-Bot ermittelt, welche CEOs wie gut im Zusammenhang mit den Unternehmenszahlen erwähnt wurden, daraus ergibt sich der Index zur Investorenkommunikation. Als Top-Kommunikator für die Investoren ermittelte der .companion-Kennzahl-Bot im September Lanxess: CEO Matthias Zachert erzielte mit 7,6 den besten Punktwert. 3% seiner Erwähnungen bezogen sich auf das Finanzumfeld. Das sind 28,8-mal so viele wie im Durchschnitt. Seine Leserakivierung war stark und lag bei 5. Die Tonalität war sehr stark ausgeprägt, mit ähnlich viel positiven wie negativen Gefühlen. Ihm folgen auf Platz zwei und drei Oliver Blume (Volkswagen) mit 2,2 und Christian Sewing (Deutsche Bank) mit 1,8 Punkten

Top-5-Listen für September 2023

Top 5 Digital Footprint

1) Oliver Zipse (BMW)

2) Daniel Grieder (Hugo Boss)

3) Bjørn Gulden (Adidas)

4) Oliver Blume (Volkswagen)

5) Murray Auchincloss (BP)

Top 5 Communication Excellence

1) Timotheus Höttges (Deutsche Telekom)

2) Arne Freundt (Puma

3) Mathias Döpfner (Springer)

4) Bjørn Gulden (Adidas)

5) Matthias Zachert (Lanxess)

Top 5 Social Excellence

1) Timotheus Höttges (Deutsche Telekom)

2) Christian Kullmann (Evonik)

3) Arne Freundt (Puma)

4) Bjørn Gulden (Adidas)

5) Mathias Döpfner (Springer)

Top 5 Responsibility Excellence

1) Christian Bruch (Siemens Energy)

2) Markus Krebber (RWE)

3) Lars Brzoska (Jungheinrich)

4) Christian Hartel (Wacker Chemie)

5) Dominik von Achten (Heidelberg Materials)

Top 5 Investor Excellence

1) Matthias Zachert (Lanxess)

2) Oliver Blume (Volkswagen)

3) Christian Sewing (Deutsche Bank)

4) Ralph Dommermuth (United Internet)

5) Rice Powell (Fresenius Medical Care)

Original-Content von: .companion Strategieberatung GmbH, übermittelt durch news aktuell