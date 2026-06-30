Straubinger Tagblatt

Symptomatisch für Deutschland

Straubing (ots)

Das Aus der deutschen Nationalelf bei der Fußball-WM ist eine sportliche Enttäuschung. Die Niederlage und der Umgang damit sagen viel über Deutschland. (...) Wie weit Anspruch und Wirklichkeit auseinanderklaffen, hat nicht nur Julian Nagelsmann mit mancher Äußerung dokumentiert, sondern auch Friedrich Merz mit seinem peinlichen Post. (...) Was Merz geschrieben hat, las sich wie eine Wortmeldung aus einer anderen Galaxie. Auf die breite Kritik reagierte Merz in einem zweiten Post mit Trotz und dem erhobenen Zeigefinger. Passt. (...) Das ist keine Petitesse. Es offenbart eine besorgniserregende Distanz zur Gefühlswelt der "Menschen im Lande", die sich immer mehr fragen: In welcher Welt leben die eigentlich?

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