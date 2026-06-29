Straubinger Tagblatt

Burnham

Straubing (ots)

Doch wer den "König des Nordens" schon jetzt als politischen Heilsbringer feiert, unterschätzt die Härte der Realität in Westminster. Auf nationaler Ebene sind die Aufgaben ungleich komplexer. Künstliche Intelligenz droht den Arbeitsmarkt tief greifend zu verändern und gerade klassische Einstiegsjobs zu ersetzen - eine Herausforderung, die sich nicht allein mit Bildungsreformen lösen lässt. Als Bürgermeister konnte Burnham lokale Probleme angehen. Als Premierminister dagegen hätte er es mit globalen Krisen zu tun: mit der Bedrohung Europas durch Russland, die schnelle Investitionen in das seit Jahren kaputtgesparte britische Militär fordert, dem schwierigen Verhältnis zu den Vereinigten Staaten. Viele Faktoren, die die Lebenshaltungskosten in die Höhe treiben, liegen nicht in seiner Hand.

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