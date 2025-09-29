McKay Brothers

McKay Brothers startet den schnellsten privaten Transport für den Krypto- und Devisenhandel zwischen London und Singapur

Genf, Paris und Oakland, Kalifornien (ots/PRNewswire)

McKay Brothers, der Weltmarktführer im Bereich Datentransport für Digital- und Devisenhändler, hat heute die Einführung eines neuen Transportdienstes bekannt gegeben, der London und Singapur in weniger als 137 Millisekunden (Roundtrip) miteinander verbindet. Das neue Netzwerk von McKay bietet die schnellste Verbindung zwischen Slough-LD4, wo führende Krypto-Plattformen wie Deribit, LMAX und Kraken gehostet werden, und Singapur, wo es direkt mit der AWS-Cloud verbunden ist, die die Krypto-Plattform Bybit hostet. Das Netzwerk wurde speziell für Anlageklassen entwickelt, bei denen das Risikomanagement zunehmend von Mikrosekunden abhängt.

Die Fair-Play-Richtlinie von McKay gewährleistet, dass alle Abonnenten die beste Latenz erwerben können. Der Transportdienst zwischen London und Singapur ist auf die besonderen Anforderungen des cloudbasierten Handels mit digitalen Vermögenswerten optimiert. McKay stellt den Datentransport bereit, der von den anspruchsvollsten Unternehmen der Welt genutzt wird, und macht ihn für alle Abonnenten gleichermaßen zugänglich, sodass gleiche Wettbewerbsbedingungen geschaffen werden. Die Netzwerke von McKay für Händler digitaler Vermögenswerte sind darauf ausgelegt, ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und Ausfallsicherheit zu bieten, wobei dieselben strengen Standards wie bei den Netzwerken des Unternehmens für traditionelle Finanzmärkte eingehalten werden.

McKay bietet digitalen Handelsunternehmen ein Portfolio an Langstreckentransporten mit minimaler Latenz, das Tokio mit Hongkong, Singapur, London, Chicago und Ashburn (Virginia) verbindet.

McKay wird an der Token 2049-Konferenz in Singapur teilnehmen und ist am Stand MB4 81 anzutreffen.

Informationen zu McKay Brothers

McKay Brothers ist der führende Anbieter von Datentransportdiensten für Finanzmärkte. Das Unternehmen entwirft, besitzt und betreibt die weltweit modernsten Kurz- und Langstreckennetzwerke und bietet Transportdienstleistungen mit Schwerpunkt auf Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Ausfallsicherheit. McKay wird von den anspruchsvollsten Marktteilnehmern als vertrauenswürdig eingestuft. Alle Dienstleistungen von McKay werden den Kunden zu gleichen Bedingungen angeboten.

