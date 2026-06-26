Straubinger Tagblatt

Social-Media-Verbot: Es gibt keine zuverlässige Methode zur Alterskontrolle

Straubing (ots)

Ein Verbot von sozialen Medien für Kinder und Jugendliche ist nicht zielführend. Denn um das in der Praxis auch durchsetzen zu können, müssen die Apps das Alter der Nutzer zuverlässig überprüfen können - und das ist nahezu unmöglich. Das zeigt sich gut am Beispiel Australien, wo seit September 2025 Unter-16-Jährige kein Konto mehr auf Tiktok, Instagram und Co. haben dürfen. Dabei müssen die Unternehmen selbst das Alter ihrer Nutzer kontrollieren. Dafür gibt es mehrere Methoden, von denen aber keine hundertprozentig sicher ist.

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