Straubinger Tagblatt

Vor der neuen Schienenkonzern-Chefin Evelyn Palla liegt noch ein weiter Weg

Straubing (ots)

Nun zeigt sich einmal mehr, wie verletzlich das Eisenbahnsystem als umweltfreundliches Rückgrat des Nah- und Fernverkehrs geworden ist. Zum eigenen, systemischen Versagen kommen die wachsenden Bedrohungen von Außen erst noch hinzu. Diverse Sabotage-Vorfälle oder selbst schnöde Kabeldiebstähle haben in der Vergangenheit für reichlich Chaos gesorgt. Evelyn Palla, die neue Bahn-Chefin, ist als engagierte Saniererin angetreten, hat bereits viele richtige Weichen gestellt. Ihr muss es gelingen, dass der Schienenkonzern die Sanierung und Modernisierung besser operativ im Griff behält. Dass trotz tausender Baustellen die Pünktlichkeit nicht noch weiter abschmiert. Und dass Bauprojekte pünktlich fertig werden. Der stundenlange bundesweite Bahn-Stillstand zeigt, wie lang die Strecke ist, die noch vor ihr liegt.

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