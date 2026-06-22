Straubinger Tagblatt

Großbritannien - Burnham wird liefern müssen

Straubing (ots)

Weil Keir Starmer keine mitreißende Vision lieferte, wurde er in kürzester Zeit zur Projektionsfläche für die ungelösten Probleme des Landes. Andy Burnham ist in dieser Hinsicht derzeit noch das genaue Gegenteil. Zwar wissen die Menschen auch bei ihm bisher nicht genau, wofür er eigentlich steht, doch derzeit projizieren sie alles Gute auf ihn. Er soll nun liefern, was Starmer versprochen, aber nie gehalten hat. Optimisten sagen, Burnham könne Labour vielleicht retten, gerade weil er so populär ist. Skeptiker glauben dagegen, er werde am Ende umso tiefer stürzen, weil er die gigantischen Erwartungen unmöglich erfüllen kann. So oder so: Wird Burnham der neue Premierminister, wird er liefern müssen. Und das wird alles andere als leicht.

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