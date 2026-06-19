Straubinger Tagblatt

CSU - Söders Endspiel kommt erst noch

Straubing (ots)

Das Anti-Söder-Lager in der CSU wird sich überlegen müssen, ob man den offenen Bruch mit ihm riskieren will oder nicht. Ob Markus Söder sich bald tatsächlich einem Endspiel wird stellen müssen, könnte sich schon in wenigen Wochen entscheiden. Wenn es ihm gelingt, die Reformprozesse auf Bundesebene zum Erfolg zu führen, wird sich niemand finden, der die offene Revolte wagt. Andernfalls könnte es in der eigenen Partei bald sehr ungemütlich für ihn werden.

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