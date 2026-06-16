Straubinger Tagblatt

Nach dem USA-Iran-Abkommen ist die Lage schlimmer als zuvor

Straubing (ots)

Die Straße von Hormus wird nun wiedergeöffnet - nur war sie das vordem Krieg auch schon. Der feine Unterschied: Künftig darf der Iran dort wahrscheinlich sogar noch extra Gebühren kassieren. Das Regime steht stärker da als zuvor, selbst das Atomprogramm des Iran scheint noch weiterlaufen zu können. Die Weltwirtschaft war durch diesen Krieg in eine Krise geschlittert und Trump feiert sich nun dafür, dass er den Ölhahn öffnet,den er selbst zugedreht hat. Die EU und die USA haben seit Jahren iranische Konten gesperrt und zig Milliarden Dollar eingefroren - jetzt kann der Iran sein Geld zurückbekommen. Und mehr noch: Hunderte Milliarden fordert der Iran an Reparationen für die Kriegsschäden - eine Rechnung, die Trump garantiertv on anderen bezahlen lassen wird. Das Mullah-Regime ist zementiert, die demokratische Opposition im Iran am Boden zerstört, der Ölpreis explodiert und das globale Chaos perfekt, danke dafür.

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