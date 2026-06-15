Straubinger Tagblatt

CSU-Chef Söder weiß, er steht unter Beobachtung

Straubing (ots)

So macht man das als geübter Vorsitzender, wenn aus der Partei Kritik geübt wird: Man lässt die Kritiker von anderen abmeiern, sendet aber gleichzeitig das Signal "Ich habe verstanden" aus. (...) So regiert CSU-Chef Markus Söder auf den kritischen "Pfingstbrief" seines Stellvertreters Manfred Weber, der zu wenig Tiefgang und konzeptionelles Denken anmahnte und über Social-Media-Klick-Aktivitäten der CSU-Führung her zog. Aus dem durchaus reinigenden Gewitter im CSU-Vorstand kommen beide Seiten ohne Gesichtsverlust Söder weiß: Er steht unter verstärkter Beobachtung, seit die vergangene Kommunalwahl auch wieder nicht so ausgegangen ist, wie man sich das in der CSU erhofft hatte. Die Nervosität wird mit zunehmender Nähe des Wahltermins 2028 zunehmen.

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