Straubinger Tagblatt

Ein Bevölkerungsdeckel hätte der Schweiz geschadet

Straubing (ots)

Die Schweizer haben dem Bevölkerungsdeckel eine klare Absage erteilt und damit einem Volksbegehren, das dem Land mehr geschadet als genutzt hätte. Eine starre Obergrenze für die Einwohnerzahl hätte die wirtschaftliche Dynamik abgewürgt, den Fachkräftemangel verschärft und die engen Verflechtungen mit der Europäischen Union belastet. Gerade für ein exportorientiertes Land mit alternder Gesellschaft, das auf qualifizierte Zuwanderung angewiesen ist, wäre ein solcher Alleingang hoch riskant gewesen. Die Mehrheit hat das erkannt und sich gegen die scheinbar einfache Lösung entschieden.

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