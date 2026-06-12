Straubinger Tagblatt

Pressestimme zu Donald Trump:

Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung (ots)

Trumps Beliebtheitswerte sind ohnehin schon desaströs. Wie aktuelle Umfragen belegen, sind nur noch magere 35 bis 38 Prozent der Wähler mit seiner Amtsführung zufrieden. Was Trump jetzt braucht, ist eine Erfolgsgeschichte, denn die Uhr tickt. Am 3. November stimmen die US-Amerikaner bei den Zwischenwahlen über zahlreiche Sitze im US-Kongress ab. Sollte der Iran-Konflikt trotz aller gegenteiligen Behauptungen Trumps andauern und die Inflation im Land nicht zurückgehen, droht den Republikanern ein Debakel an den Wahlurnen. Dann stünde Trump vor den Trümmern seiner politischen Handlungsfähigkeit.

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