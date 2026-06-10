Straubinger Tagblatt

Belfast: Reaktionen der Politiker reichen nicht mehr

Straubing (ots)

Die Bilder aus Belfast sind kaum auszuhalten. (...) Doch nicht nur die Gewaltspirale wiederholt sich nun, auch die Reaktion der Politiker in Großbritannien bleibt gleich. Die Ausschreitungen werden verurteilt, die Täter sollen identifiziert und vor Gericht gebracht werden, die Bevölkerung wird zur Ruhe aufgerufen. Das ist richtig. Aber es reicht offensichtlich längst nicht mehr. Denn während Politik und Polizei noch um Kontrolle ringen, wird von Rechtsaußen schon die nächste Erzählung lanciert. Die Bilder werden brutaler. Der Zeitraum zwischen Tat, Empörung und Ausschreitungen wird immer kürzer.

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