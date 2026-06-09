Straubinger Tagblatt

Politische Gewalt - Das Vertrauen in den Rechtsstaat schwindet

Straubing (ots)

Der Staat muss hart durchgreifen, wo Menschen bedroht, Mandatsträger angegriffen und Einrichtungen attackiert werden, und stärker in Prävention investieren: in gute Schulen, politische Bildung, Medienkompetenz oder Freizeitangebote für junge Menschen. Das ist nicht neu, und das Geld ist knapp. Doch wenn Politik, Justiz und Behörden beides nicht überzeugend leisten, werden die nächsten Statistiken erneut Rekorde melden und dokumentieren, wie das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit des Rechtsstaats weiter schwindet.

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