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NDR: EU beklagt GPS-Störungen durch Russland als hybriden Angriff

Piloten berichten in ARD Doku, dass sie Alarmfunktionen teilweise abschalten

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Hamburg (ots)

Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas hat Recherchen des NDR bestätigt, wonach Russland im Ostseeraum mutmaßlich großflächig die Navigationssignale für den Luft- und Seeverkehr stört. „Natürlich sind das hybride Attacken, die wir nicht als neue Normalität hinnehmen dürfen“, sagt Kallas in der ARD Story „Unsichtbarer Angriff“, die das Erste am Dienstag, 26. Mai um 22.50 Uhr ausstrahlt.

Für ihren Film haben die NDR Reporter Lennart Banholzer und Simon Hoyme mit Flug- und Schiffskapitänen mehrerer Länder sowie mit Sicherheitsexperten gesprochen. Der deutsche Pilot Niklas Ahrens von der „Vereinigung Cockpit“ spricht von „Besorgnis“ unter Kollegen, weil es durch gestörte oder verfälschte GPS-Signale, dem sogenannten „Jamming“ und „Spoofing“, „zu einer großen Zahl an Fehlwarnungen kommt.“ Üblich sei, im Cockpit dann einen Teil des Sicherheitssystems abzuschalten. „Wir nehmen uns so aber auch das Sicherheitsnetz“, so Ahrens weiter, „was uns in bestimmten Fällen geschützt hätte.“ Ein Pilot einer dänischen Airline berichtet den NDR Autoren, dass die Störungen seit 2022 stark zugenommen hätten. Von Kollegen, etwa auf Routen nach Finnland oder ins Baltikum, wisse er, „dass sie es täglich haben.“

Den NDR Recherchen zufolge ist von den GPS-Störungen auch der Seeverkehr betroffen. „Ich befürchte wirklich, dass irgendwann ein Schiff auf Grund läuft oder es eine Kollision gibt“, sagt dazu im Film Magnus Winberg von der finnischen Seefahrtsakademie Aboa Mare.

Dem britischen Royal Institute of Navigation zufolge sollen die Störsignale in Kriegszonen vor allem feindliche Drohnen ablenken. Russland sende solche Störsignale aber weit über das Konfliktgebiet hinaus. Auch den Absturz einer aserbaidschanischen Passagiermaschine mit 38 Todesopfern im Jahr 2024 führt das Institut laut NDR auf solche Störungen zurück.

Laut Sicherheitsexperte Nico Lange gehören die GPS-Störungen „für Russland ganz sicher in den Bereich der Kriegführung“. Vieles deute darauf hin, so Lange in der Doku, „dass sich Russland zumindest gedanklich, aber auch planerisch mit der Frage militärischer Operationen im Ostseeraum beschäftigt. Die sind dann gegen die Anrainerstaaten gerichtet. Auch gegen uns.“

Auf Anfrage des NDR bestätigte die Lufthansa, dass GPS-Störungen „eine schwerwiegende Beeinträchtigung der Sicherheit der Zivilluftfahrt“ darstellten. Man sehe die Sicherheit der Passagiere aber "durch bestehende Systeme gewährleistet". Die Russische Botschaft in Berlin nannte die Vorwürfe dem NDR zufolge „unbegründet“ und „haltlos“.

Die ARD Story „Unsichtbarer Angriff: Wie Russlands Störsignale Europa bedrohen“ (Autoren: Lennart Banholzer und Simon Hoyme/Redaktion im NDR: Klaus Scherer) wird am Dienstag, 26. Mai, um 22.50 Uhr im Ersten ausgestrahlt und ist bereits ab Sonnabend, 23. Mai, in der ARD Mediathek zu sehen.

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