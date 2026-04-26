NDR / Das Erste

CAREN MIOSGA am Sonntag, 26. April 2026, um 21.45 Uhr im Ersten (ACHTUNG: neuer Gast)

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Hamburg (ots)

„USA gegen Iran - nicht unser Krieg, aber unser Problem?“

Das Ultimatum von US-Präsident Donald Trump an den Iran ist auf unbestimmte Zeit verlängert worden. Die Lage in der Straße von Hormus bleibt angespannt, diplomatische Bemühungen sind bislang ohne Erfolg geblieben. Und die wirtschaftlichen Folgen des Konflikts zeichnen sich längst weltweit und damit auch in Deutschland ab: an der Tankstelle, im Supermarkt und in den Lieferketten. Während sich die USA und der Iran in einem anhaltenden Kräftemessen gegenüberstehen, wächst in Europa der politische Druck zu reagieren. Auch ein militärischer Einsatz zur Sicherung der Meerenge nach einem möglichen Waffenstillstand wird diskutiert. Was bedeutet das für Deutschland? Wie unabhängig kann Europa von den USA agieren? Und worauf müssen sich die Bürgerinnen und Bürger einstellen?

Die Gäste:

Hubertus Heil, Mitglied Auswärtiger Ausschuss, SPD

Mitglied Auswärtiger Ausschuss, SPD Claudia Major, Vizepräsidentin für Transatlantische Sicherheitsinitiativen German Marshall Fund

Vizepräsidentin für Transatlantische Sicherheitsinitiativen German Marshall Fund Daniel Gerlach , Publizist, Herausgeber zenith-Magazin

, Publizist, Herausgeber zenith-Magazin Bojan Pancevski, Chefkorrespondent für Europapolitik, Wall Street Journal

„Caren Miosga“ ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, produziert von der MIO media im Auftrag des NDR.

Redaktion: Bianca Leitner (NDR)

Pressefotos von Caren Miosga und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellen Sendung (immer montags) unter www.ard-foto.de

Pressekontakt:

Dr. Lars Jacob, ARD-Programmdirektion/Presse und Information

Tel.: 089/558944-898, E-Mail: lars.jacob@ard.de

Presseanfragen an Caren Miosga:

Stephan Clausen, Tel.: 030 28 48 48 15, E-Mail: stephan.clausen.fm@carenmiosga.de

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