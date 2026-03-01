NDR / Das Erste

CAREN MIOSGA am Sonntag, 1. März 2026, um 21:45 Uhr im Ersten (Thema geändert)

„Krieg in Nahost – stürzt jetzt das Regime im Iran?“

Nach massiven Luftangriffen der USA und Israels auf strategische Ziele im Iran spitzt sich die Lage im Mittleren Osten dramatisch zu. Die USA haben die größte Streitmacht seit mehr als zwei Jahrzehnten in die Region verlegt, US-Präsident Donald Trump spricht von „großen Kampfoperationen“, iranische Staatsmedien bestätigten inzwischen den Tod von Revolutionsführer Ali Chamenei infolge der Angriffe. Welche Folgen hat Chameneis Tod für die politische Zukunft Irans – eröffnet sich eine Chance auf einen Neuanfang? Kann die Eskalation zu einem regionalen oder globalen Konflikt führen, wie sehr sind die Machtverhältnisse im Nahen und Mittleren Osten bedroht? Und welche Rolle könnten Europa und Deutschland diplomatisch spielen, um eine weitere Verschärfung zu verhindern?

Die Gäste:

Omid Nouripour , Bundestags-Vizepräsident, Bündnis 90/Die Grünen

, Bundestags-Vizepräsident, Bündnis 90/Die Grünen Peter Neumann , Professor für Security Studies, King’s College London

, Professor für Security Studies, King’s College London Azadeh Zamirirad , Politikwissenschaftlerin, Stiftung Wissenschaft und Politik

, Politikwissenschaftlerin, Stiftung Wissenschaft und Politik Annett Meiritz, Internationale Korrespondentin Handelsblatt

